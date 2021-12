Einkehren: Weiherschloss in Bottmingen – Einmal Prinz, bitte! Festlicher als im märchenhaft inszenierten Weiherschloss Bottmingen lassen sich die Festtage in der Nordwestschweiz kaum verbringen. Daniel Wahl

Jeder Gang ein Gemälde, jedes Gericht eine Komposition: Gaststube im Schloss Bottmingen. Foto: Pino Covino

Wenn der 10er der BLT am Weiherschloss Bottmingen vorbeizieht, dann kleben die Nasen der Kinder und der Erwachsenen an der Fensterscheibe des Trams. Geradezu magisch ziehen das weihnächtlich beleuchtete Schloss und seine Spiegelung im Weiher die Blicke an. In diesem Moment möchte hier jeder einkehren und als Prinz und Prinzessin bedient werden. Die festliche Jahreszeit bietet sich dazu denn auch an, wo doch die Gaststätte gerade eben und zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit 16 «Gault Millau»-Punkten prämiert worden ist und ihr Koch Guy Wallyn vom renommierten Restaurantbewerter als Aufsteiger des Jahres bezeichnet wird.