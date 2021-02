Im Fokus: Djordje Nikolic – Einmal Nummer 1 und zurück Gegen den FC Winterthur steht Djordje Nikolic zum ersten Mal seit seiner Rückstufung wieder im Tor. Es könnte eines seiner letzten Spiele für den FC Basel sein. Tilman Pauls

Djordje Nikolic wird gegen den FC Winterthur zum ersten Mal seit Anfang November wieder im Tor des FCB stehen. Foto: Freshfocus

Was für einen gewaltigen Unterschied ein halbes Jahr ausmachen kann …

Im vergangenen August traf der FC Basel im Schweizer Cup auf den FC Winterthur, im Tor stand Djordje Nikolic. Der 23-jährige Serbe war erst wenige Tage zuvor zur neuen Nummer 1 der Basler aufgestiegen, nachdem Jonas Omlin den Club in Richtung Montpellier verlassen hatte.

Jetzt, ein halbes Jahr später, treffen die Basler wieder im Cup auf Winterthur. Wieder steht Nikolic im Tor. Und trotzdem ist alles anders. Denn in der Zwischenzeit hat er seinen Stammplatz nach einigen groben Fehlern sowie einer Corona-Infektion an Heinz Lindner verloren.

Zum ersten Mal seit November bekommt Nikolic nun wieder eine Chance. Doch es könnte zugleich eines seiner letzten Spiele für den FCB sein. Lindner, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, ist in der Liga gesetzt. Und Nikolic hat stets betont, dass er nach all den Jahren als Nummer 2 regelmässig spielen will. Nicht nur im Cup.

Denkbar, dass er das ab dem Sommer wieder macht. Bei einem anderen Verein.

