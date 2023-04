Systemumstellung bei der BKB – Günstigere Konkurrenz: BKB-Kunden ärgern sich über teures Login-Gerät Das neue Online-Banking-System macht Probleme und erfordert teils teure Hilfsmittel. Auch die Tochterbank Cler führt bald neues Digital Banking ein. Julia Konstantinidis Markus Wüest

Das Digital Banking der BKB muss hohen Sicherheitsanforderungen genügen. Foto: Dominik Plüss

Auch am Donnerstag war die Zahl der Menschen, die ihre Probleme mit dem neuen Online-Banking-System der Basler Kantonalbank (BKB) in einer Filiale persönlich klären wollten, nicht unerheblich. Konrad Hintermann* musste den Gang in die Bank wohl oder übel ebenfalls antreten. Lieber hätte er seine Schwierigkeiten am Telefon besprochen, «aber die Bank war telefonisch nicht erreichbar».