Hommage ans Neue Theater Dornach – Einladung zur Brautentführung Georg Darvas und Johanna Schwarz übergeben ihr Theater an ein jüngeres Leitungsteam. In 20 Jahren haben sie im Schwarzbubenland ein sagenhaftes Vierspartenhaus etabliert. Stephan Reuter

Kreatives Theatermodell auf dem Land: Johanna Schwarz und Georg Darvas im Saal des Neuen Theaters Dornach. Foto: zVg

Professionelle Premierenbesucher kennen das: Je exzessiver man Theater schaut, desto unbarmherziger verringert sich die Zahl der Häuser, die einen wirklich noch nie enttäuscht haben. Das Neue Theater Dornach hat mich noch nie enttäuscht.

Nicht dass ich behaupten könnte, sämtliche Spielzeiten in Dornach und zwischendrin auf der baustellenbedingten Interimsbühne in Arlesheim lückenlos verfolgt zu haben. Auch Theaterkritiker können weder überall dabei noch stets zur rechten Zeit am schönsten Ort sein.

Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, welches Gefühl sich einstellt in so einem Theaterhaus, welcher Geist einen beschleicht. Erinnert der Eintritt ins Foyer ans Vorsprechen bei der Motorfahrzeugkontrolle? Oder spürt man so ein Vibrieren in der Luft? Eine dezente Feierlichkeit, verbunden mit dem einen oder anderen verschwörerischen Blick?