Corona setzt Armen zu – Einkommens­schwache Basler sollen fünf Millionen bekommen Nach einem ersten, erfolglosen Versuch hat das Anliegen einer Härtefallunterstützung nun beste Chancen, von einer Mehrheit im Grossen Rat unterstützt zu werden. Jan Amsler

Die Not zeige sich etwa bei den Anlaufstellen, die Lebensmittel an Bedürftige abgeben, sagt SP-Grossrat Pascal Pfister. Symbolfoto: Christian Pfander

Die Anlaufstellen für günstige oder kostenlose Lebensmittel in Basel-Stadt würden überrannt, sagt Pascal Pfister. Der Grossrat und Noch-SP-Präsident setzt sich am Mittwoch im Kantonsparlament dafür ein, dass eine Motion, die eine Corona-Härtefallunterstützung für Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen verlangt, für dringlich erklärt wird. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht Pfister zwar nicht. Doch angesichts der breiten Unterstützung von SP, Grünen, Basta, EVP und nun auch GLP ist zu erwarten, dass die Forderung bei der ordentlichen Behandlung im Juni den Durchbruch schafft.