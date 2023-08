Einkehren: L’esquina – Ein lebensverändernd zarter Tintenfisch, serviert mitten im Gundeli Im L’esquina am Tellplatz kommt mediterranes Feeling auf. Ein besonderes Kompliment gilt dem Koch, der mit Fisch und Fleisch Wunderbares zu machen weiss. Andrea Schuhmacher

Im L’esquina am Tellplatz kommt mediterrane Stimmung mitten im Gundeli auf. Foto: Nicole Pont

Als Kind hasste ich Tintenfisch. Das gummige Zeug wanderte schnell mal vom eigenen zu Mamas Teller. Als Erwachsene fand ich mich, wenn es denn sein musste, damit ab: Lebensmittelverschwendung ist mir zuwider. Vor rund einer Woche musste ich meine Meinung aber ändern. Tintenfisch ist absolut lecker – wenn er denn so zart zubereitet wird wie im L’esquina am Tellplatz in Basel.

Die Tapas-Bar im Zentrum des Gundeli bietet sich wunderbar an, um in den Sommermonaten auf der Terrasse den Abend ausklingen zu lassen. Dabei war ich bei der Ankunft im Lokal noch etwas skeptisch: Ui, ein Tisch gleich neben der Strasse, kommt das mit dem berühmt-berüchtigten Gundeli-Stau gut? Doch die strategisch platzierten Pflanzenkübel grenzen die Terrasse vom gar nicht so schlimmen Verkehr ab – die unterhaltsame Konversation und der von der aufmerksamen Bedienung hurtig gelieferte Hugo (13 Fr.) lassen schnell Ferien- oder zumindest Feierabendstimmung aufkommen.

Die Karte studieren wir nicht lange. Wir beide essen so ziemlich alles und probieren gern Neues: Wir bestellen die gemischten Tapas für zwei (64 Fr.) und lassen uns von der Auswahl des Kochs überraschen.

Das isst auch das Auge mit: Die Tapas des L’esquina am Tellplatz. Foto: Andrea Schuhmacher

Hier jedes Gericht aufzuzählen, würde wohl den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Zu den Highlights zählt sicherlich der eingangs erwähnte Tintenfisch am Spiess, sautiert mit Weisswein und Kräutern. Neugierig, aber dennoch in Erwartung von gummigem Fleisch, nehme ich das Stäbchen in die Hand, beisse das erste Stück ab: Und bin einfach nur baff. Der Tintenfisch schmilzt im Mund dahin. Nie wieder werde ich ihn schmähen, sollte er auf einer Menükarte stehen.

Die Rinderhackbällchen mit Tomatensauce sind genauso sorgfältig gekocht, die Sauce schmeckt hausgemacht und frisch. Die panierten Riesencrevetten und Calamari erfreuen den Gaumen mit einem leichten Teig, der im Gegensatz zu so mancher Fast-Food-Variante überhaupt nicht mit Fett vollgesogen ist. In der Küche des L’esquina ist jemand am Werk, der oder die bestens mit Fisch und Fleisch umzugehen weiss.

Bewertung Service: freundlich-zuvorkommend Essen: mediterran Preis: fair Ambiente: ungezwungen In der Rubrik Einkehren testet die BaZ regelmässig Restaurants in der Region. Im Wochenrhythmus

erscheint abwechselnd ein Lokal aus der Stadt und eine Beiz aus dem Baselbiet. Die Autoren geben jeweils in den Kategorien Service, Essen, Preis und Ambiente eine Bewertung ab. (red)

Das Brot mit Tomaten nach spanischer Art und jenes mit Olivenpaste balancieren das tierische Eiweiss aus. Ist der Magen langsam voll, snackt man gern noch mit den Häppchen Chorizo und spanischem Schafskäse weiter.

Mit einem lauten Knacken bricht die Zuckerglasur auf: Ein Merkmal der Qualität dieser Crema catalana. Foto: Andrea Schuhmacher

Zu voll ist man jedoch nie fürs Dessert – vor allem wenn man den Abend in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre lang werden lässt. Also folgt zum Abschluss noch die Tarta de Santiago (11.50 Fr.) für mich und die Crema catalana (9.50 Fr.) für meine Begleitung. Das laute Knacken der Zuckerglasur – ein Merkmal der Qualität dieser Nachspeise – stellt zufrieden. Und so beenden wir auch unseren Besuch am Tellplatz: rundum zufrieden.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

