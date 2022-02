3-G-Regel fällt – Einkaufstourismus wird in Baden-Württemberg wieder erleichtert Ab morgen Mittwoch fällt die 3-G-Zutrittsbeschränkung im Einzelhandel weg. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt jedoch bestehen. Dina Sambar

Das Shoppingcenter in Weil am Rhein zieht auch viele Schweizer an. Foto: Dominik Plüss

Bisher hatten in Baden-Württemberg nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt in Läden. Das Land Baden-Württemberg macht den nächsten Öffnungsschritt und schafft die 3-G-Regelung im Einzelhandel in der Alarmstufe I ab. «Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist», wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der «Badischen Zeitung» zitiert. Die in der Alarmstufe II vorgesehene 2-G-Regel für den Einzelhandel bleibt jedoch erhalten. Eine FFP2-Maske muss man beim Shopping ennet der Grenze trotzdem noch tragen.

Mehr Zuschauer bei Veranstaltungen erlaubt

In Sport und Kultur sollen zudem wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. «Es gilt grundsätzlich eine Kapazitätsbeschränkung von jeweils 50 Prozent. Im Freien sind bei 2-G+ maximal 10’000 Personen und bei 2-G-Veranstaltungen 5000 Personen erlaubt. Im geschlossenen Raum sind bei 2-G+ 4000 Personen und bei 2-G-Veranstaltungen 2000 Personen zugelassen», heisst es in der Medienmitteilung.

Kretschmann schliesst weitere Öffnungsschritte nicht aus, möchte aber die Ministerpräsidentenkonferenz vom 16. Februar abwarten.

