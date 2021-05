Die Schweizer kehren zurück – Einkaufstourismus (fast) wie vor Corona Die deutschen Geschäfte sind wieder voll mit Schweizer Kunden – von Prä-Corona-Zeiten war der Samstag aber noch ein Stück entfernt. Boris Burkhardt



Im Rheincenter Friedlingen sind die Schweizer wieder da. Und nicht nur jene aus der Region Basel. Foto: Pino Covino

BE, LU, FR, GE, TG, UR – die Schweizer Autos sind wieder da! Seit es am Freitag wieder allen Schweizern erlaubt war, zum Einkaufen über die Grenze nach Deutschland zu fahren, scheint zum Rheincenter in Friedlingen keine Anfahrt zu lang – wie früher. Ayse Esen verkauft an ihrem Stand im Haupteingang des Einkaufszentrums direkt an der Kleinhüninger Grenze wie seit Beginn der Pandemie Mundschutze. Sie sei am Freitag um neun Uhr zum Arbeiten gekommen und habe erst im fünften Stockwerk des Parkhauses einen Platz bekommen.

«An Abstand war im Center nicht zu denken», berichtet Esen am Samstagmittag vom Vortag. Natürlich wäre normalerweise der Samstag der Einkaufstag, speziell für Schweizer jenseits des Jura. Heute ist es aber gemässigt voll: deutlich mehr zwar als in den vergangenen Monaten, deutlich weniger aber auch als an Prä-Corona-Samstagen. Viele hatten bereits am Freitag den Brückentag genutzt und ihre Einkäufe gemacht.

Wegen Kaugummi aus Biel angereist

Ein junges Paar mit Urner Kennzeichen hat gerade für rund 300 Euro Lebensmittel eingekauft. Sie kämen selten nach Weil, sagt die Frau; dass die Grenzen jetzt wieder offen sind, habe sie aus der Zeitung erfahren. Nadine Pfister (45) ist mit einer Freundin aus Biel angereist. Als Grund gibt sie lachend an, dass ihre Lieblings-Kaugummimarke, die es in der Schweiz nicht gebe, zu Ende gegangen sei. Auch das deutsche Leergut habe sie zurückbringen statt zu Hause wegschmeissen wollen: Mit den 25 Euro Pfand hätten sie und ihre Freundin ausserdem gerade das Mittagessen bezahlt. Auch französische Kennzeichen sind wieder vermehrt zu sehen.

Bereits seit dem 28. April dürfen geimpfte Schweizer wieder zum Einkaufen kommen. Und schon lange müssten eigentlich alle für die Corona-Massnahmen sensibilisiert sein. Dennoch gibt es laut Esens noch immer erwachsene Besucher, die renitent den Mundschutz verweigern. Der Eindruck vor Ort ist aber durchaus friedlich, auch wenn man hier und da eine nackte Nase sieht.

Berner kaufen Blumen in Weil am Rhein

Neben Lebensmitteln sind Pflanzen und Gartenprodukte ein häufiger Grund für Schweizer, in Deutschland einzukaufen. Auf dem Parkplatz des Gartenbaumarkts Dehner in Haltingen ist der Anteil Schweizer Nummernschilder schon deutlich geringer. Aber auch hier finden sich Berner wie Massimo (19) und Elias (27), die das erste Mal hier sind. Massimo hat einfach nach Gartencentern in Weil am Rhein gegoogelt und kam so auf die Adresse.

Ansturm auf das Gartencenter Dehner in Haltingen. Foto: Pino Covino

Er habe sich auch vergewissert, sagt Massimo, dass heute offen sei. Denn im Landkreis Lörrach könnte wegen der lokalen Inzidenzwerte schnell wieder alles geschlossen sein: Nach drei Tagen über einer 7-Tage-Inzidienz von 100 würden wieder verschärfte Massnahmen in Kraft treten. Das heisst: Die Grenzen bleiben zwar offen; die «nicht systemrelevanten Geschäfte» wie der Dehner hätten aber wieder geschlossen.

Das kümmert die litauische Expat-Familie Elzberge aus Pfeffingen nicht gross. Sie seien gerade in Frankreich Golf spielen gewesen und kauften auf dem Rückweg im Dehner nun Steine und Skulpturen für den Garten. So wie Elzberges kommt auch die Familie eines 54-Jährigen aus Olten regelmässig in den Dehner. Preise und Sortiment wie hier gebe es in der Schweiz nicht, sagt der Familienvater. Die Atmosphäre im Geschäft habe er als locker wahrgenommen.

Das bestätigt auch Christian (50), US-Amerikaner aus Basel mit deutsch-italienischen Wurzeln: «Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und geduldig.» Das gelte für den ganzen Detailhandel, in Deutschland wie in der Schweiz: «Die Kunden sind manchmal zu ungeduldig», formuliert er diplomatisch.

