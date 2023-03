Immer zugänglich und ultraschnell: Digitales Bezahlen, etwa über die App Twint, ist zum Standard geworden. Das prägt die Erwartungshaltung der Konsumenten. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Dass der Onlinehandel in der Schweiz nun schrumpft, bedeutet nur eine kurze Verschnaufpause. Klar ist, er wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Und auch jetzt, wo wir wieder vor Ort in den Läden einkaufen, prägt der Onlinehandel unser Verhalten tiefgreifend. Wir haben uns ans Bestellen im Internet gewöhnt – und leider haben wir uns auch daran gewöhnt, immer alles sofort zu erhalten.



Online ist das Einkaufen schnell und einfach: Drei Klicks, und die Turnschuhe sind bezahlt. Neue Kopfhörer? Wenige Klicks in einem anderen Internetshop, und sie gehören mir. Je nachdem, wo jemand wohnt, liegt die online bestellte Tube Leim oder die volle Druckerpatrone noch am selben Tag im Briefkasten – sogar ohne dass ein hoher Mehrpreis bezahlt werden muss.



Nicht überall sind die Lieferfristen so kurz. Aber alle Onlinehändler versuchen, Bestellungen möglichst rasch zur Kundschaft zu bringen. Die Auswahl an Produkten bei Digitec Galaxus, Zalando und Coop.ch ist enorm, und die Verantwortlichen unternehmen alles, damit ihre Webshops möglichst schnell geladen werden. Auch die Zahlungsabwicklung ist in den vergangenen Jahren – unter anderem dank Twint – viel einfacher geworden.



Das Motto «Hier und jetzt» prägt unser Alltagsverhalten.

Diese Fortschritte haben bei vielen Menschen gleichzeitig die grundsätzliche Erwartungshaltung verändert. Das Motto «Hier und jetzt», das der Onlinehandel in Extremform möglich macht, prägt unser Alltagsverhalten.

Und es zeigt sich in den Läden. Nur schon wenn zwei Kunden vor uns an der Kasse anstehen, werden wir nervös. Wer kann noch 15 Minuten im Blumenladen warten für einen frisch gebundenen Blumenstrauss? Und wenn wir im Restaurant den Kellner oder die Kellnerin rufen, verlassen wir in Gedanken bereits das Lokal und realisieren kaum mehr, dass uns ein Mensch die Rechnung an den Tisch bringt und kein Roboter.



Die immer ausgefeiltere Technologie, die dem Onlinehandel zugrunde liegt, hat uns ungeduldiger gemacht. Für diejenigen Angestellten, die an der Kasse arbeiten, unsere Blumen binden und uns bei der Kleiderauswahl beraten, muss diese Ungeduld manchmal sehr frustrierend sein.

Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein

