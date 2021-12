Homophobie an Basler Arbeitsplätzen – «Einige gaben an, beinahe täglich Sprüche zu hören» Eine neue Studie gibt Einblicke in die Diskriminierung von Männern, die nicht dem stereotypischen Bild ihres Geschlechts entsprechen. Erstellt wurde sie vom Präsidenten der Basler Gleichstellungskommission. Katrin Hauser

Wie sich jemand kleidet, kann schon reichen, um als nicht «richtig» männlich zu gelten. Bild: Getty Images

In Basel wird intensiv über die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transsexuellen diskutiert. Dabei drängen sich Fragen auf: Werden diese Menschen in Basel-Stadt wirklich so stark diskriminiert? Braucht es eine 50-Prozent-Stelle oder gleich mehrere Pensen beim Kanton, um sie zu schützen? Oder wird überreagiert? Bislang gibt es kaum kantonale Daten, um diese Fragen zufriedenstellend beantworten zu können.

Nun ist eine Studie zur Homophobie an Basler Arbeitsplätzen erschienen, die zwar nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung aller Schwulen in Basel-Stadt ist, aber einen Einblick in die Art der Diskriminierung bietet.