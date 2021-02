FCB-Spieler in der Einzelkritik – Einige Basler bewegen sich nahe am Gefrierpunkt Ob Cömert oder Van der Werff, Frei oder Stocker – beim 0:2 gegen den FC Zürich suchen im kalten Letzigrund ein paar FCB-Spieler zu viel ihre Betriebstemperatur. Oliver Gut , Dominic Willimann

Eray Cömert grätscht, Assan Ceesay fällt – und der folgende Elfmeter leitet die FCB-Niederlage ein. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Heinz Lindner: 4

Es ist nicht so, dass man ihm bei den Gegentoren etwas anlasten könnte, zumal das 0:1 per Elfmeter fällt und Kramer beim 0:2 allein vor ihm auftaucht. Viel Gelegenheit, um sich auszuzeichnen, bietet ihm diese Partie aber auch nicht.

Welche Note erhält Heinz Lindner? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können

Jasper van der Werff: 3

Dass er als gelernter Innenverteidiger nicht unbedingt der Spielertyp ist, um als rechter Aussenback offensiv Druck zu machen, versteht sich. Weniger verständlich ist sein Ballverlust vor dem 0:1 und sind die generellen Probleme mit Ceesay.

Welche Note erhält Jasper van der Werff? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können

Eray Cömert: 3

Stellt sich gegen Ceesay in der 25. nicht gut an, als er diesen im Strafraum foult und der FCZ so per Elfer zum 1:0 kommt. Auch sonst im Verbund mit Rechtsverteidiger Van der Werff immer mal wieder wacklig, nimmt ihn Sforza zur Pause raus.