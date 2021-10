Sweet Home: Suppe, Omelette und Polenta – Einfache Znachtideen Mitten in der Woche möchte man am Abend keinen grossen Aufwand in der Küche betreiben. Da kommen dieses supereinfachen Gerichte genau richtig! Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Kartoffeln aus dem Backofen

Golden und knusprig : Kartoffeln mit viel Geschmack im Ofen g e röstet. Foto über: Cooking Channel TV

Diese Kartoffeln sind so richtig voller Gschmack, schön knusprig und schmecken herrlich mit einem knackigen Salat serviert.

Und so gehts:

Kochen Sie geschälte Kartoffeln in leicht gesalzenem Wasser gar. Zerstampfen Sie in einem Mörser Rosmarin, Thymian, einige ungeschälte Knoblauchzehen und Meersalz. Nun mischen Sie Olivenöl und etwas Honig dazu. Schneiden Sie eine Zitrone in Scheiben und dann vermischen Sie alles zusammen mit den Kartoffeln in einer Gratinform. Im 200 Grad heissen Backofen ca. 30-40 Minuten rösten.

2 —Tomatensuppe

Cremig und aromatisch : Köstliche Suppe mit gerösteten Tomaten. Foto über: Robust Recipes

Gemüse, das man im Backofen zubereitet, schmeckt immer köstlich. Das gilt auch für diese einfache aromatische Tomatensuppe.

Zutaten:

700 g Tomaten

5 Knoblauchzehen

1 Peperoncino

Eine Handvoll Basilikum

Olivenöl

Salz

1 EL Honig

3, 5 dl Gemüsebouillon

Zubereitung:

Legen Sie die Tomaten und ungeschälten Knoblauchzehen auf in mit Backpapier belegtes Backblech. Grosse Tomaten schneiden Sie in Stücke, kleine halbieren Sie. Schneiden Sie den Peperoncino in Stücke. Mischen Sie alles gut mit Olivenöl, etwas Honig und Salz und rösten Sie es dann ca. 30 Minuten im 200 Grad heissen Backofen, bis alles gut geröstet ist. Anschliessend den Knoblauch herausnehmen, ihn aus der Haut puhlen und den nun süsslich und breiig gewordenen Knoblauch mit den Tomaten, dem Peperoncino einer Handvoll Basilikum und der Bouillon in eine Küchenmaschine geben und pürieren. Heiss servieren. Dazu passen Brotcroutons.

Für Brotcroutons schneiden Sie Ciabattascheiben in Würfel und rösten diese mit etwas Olivenöl in einer Bratpfanne golden braun. Geben Sie kurz vor Schluss geriebenen Parmesan dazu.

3 — Wow, Vongole!

Aus dem Meer: Muscheln mit Kräutern im Sud gekocht. Foto über: Whats Gaby Cooking

Es ist nicht so, dass man Vongole in den Monaten ohne R im Namen nicht essen kann. Sie schmecken bloss besser, wenn man sie erst ab September geniesst. Die Muscheln nutzen den Sommer, um sich zu vermehren und entwickeln bis September ihr volles Aroma. Es gibt zwei Arten von Vongole: Die Vongole Veraci sind grösser und fleischiger und können auch gezüchtet werden. Die kleineren Vongole Lupini kommen immer aus Wildfang und sind stärker im Geschmack. Wenn Vongole ihr ganzes natürliches Leben leben, dann können sie über 400 Jahre alt werden.

Zutaten:

1 kg Vongole Veraci

Olivenöl

2 Schalotten, in Ringe geschnitten

1 Fenchel, in Streifen geschnitten

1 Stange Sellerie, fein gehackt

1 Rüebli, fein gehackt

2 dl trockener Weisswein

1 Bund Petersilie, gehackt

1 Bund Schnittlauch, in Ringli geschnitten

Salz und Pfeffer

3 Zitronen

Zubereitung:

Olivenöl in eine Pfanne geben und die Schalotten, den Fenchel und den Sellerie darin andünsten. Die gewaschenen und geputzten Muscheln beigeben, und sobald diese beginnen, Flüssigkeit abzugeben, den Wein dazugiessen. Anschliessend den Saft von 1 Zitrone beigeben und die Kräuter dazugeben, würzen und zudecken. Ab und zu ein wenig schütteln und ca. 10 Minuten kochen, bis sich alle Muscheln geöffnet haben. Mit Schnitzen der verbleibenden Zitronen und frischem Baguette servieren.

4 — Omelette mit Champignons und Käse

Französisch und elegant : Omelette gefüllt mit Pilzen und Gruyères. Foto über: Recipe Tin Eats

Ein Omelette zu braten, ist eine wunderbare Art, um ein schnelles und delikates Znacht zuzubereiten. Man denkt nur zu wenig daran! Gönnen Sie sich ein Omelette mit Champignons und Käse und servieren Sie es mit einem grünen Salat.

Und so gehts:

Verquirlen Sie für zwei Personen 6 Eier mit etwas Salz und Pfeffer. Schneiden Sie etwa 5-7 Champignons in Scheiben und raffen Sie 30 g Gruyères grob. Braten Sie die Champignons in Olivenöl und salzen Sie sie ein wenig. Zur Seite legen. Dann geben Sie etwas Butter in die gleiche Bratpfanne und wenn diese heiss ist, geben Sie die Eiermischung darauf. Ein wenig bewegen und dann ein Omelette braten, das in der Mitte noch weich ist. Den Gruyères beigeben und nach 1 Minute die Pilze. Nochmals kurz weiterbraten, wobei das Omelette in der Mitte immer noch weich sein sollte. Dann geben Sie etwas Schnittlauch darauf, falten die Omelette und servieren sie.

5 — Kuchen mit Schalotten, Sardellen und Oliven

Würzig mit viel Pep : Pizzateig mit karamellisierten Schalotten gebacken.Foto über: Sharon Santoni

Dieser würzige, südfranzösische Kuchen entführt Sie mit wenig Aufwand und mit Zutaten, die Sie bestimmt auf Vorrat haben, direkt in den Süden. Und das an einem ganz gewöhnlichen Wochentag!

Und so gehts:

Nehmen Sie ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und legen einen ein wenig gekneteten und zurechtgezogenen Pizzateig hinein. Drücken Sie mit den Fingern Löcher hinein und träufeln grosszügig Olivenöl darüber. Lassen Sie den Teig eine halbe Stunde im warmen Zimmer stehen. In dieser Zeit geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und dünsten darin etwa 3 in Streifen geschnittene Schalotten ganz langsam, bis sie weich und golden sind. Verteilen Sie die karamellisierten Schalotten über dem Pizzateig und streuen Sie frische Thymianblättchen darüber. Legen Sie danach Sardellenfilets auf die Schalotten und schwarze Oliven. Im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen 20 Minuten backen, bis der Teig golden ist.

6 — Eier im Töpfchen

Klein und fein : Eier mit Tomatensauce und Mozzarella im Ofen gebacken. Foto über: Damn Delicous

Les Oeufs Cocottes sind eigentlich eine französische Delikatesse. Aber solche im Ofenförmchen gebackene Eier schmecken auch auf die italienische Art fantastisch. Am schnellsten gehen sie, wenn Sie bereits eine Tomatensauce gekocht haben. Falls nicht, dann machen Sie erst mal eine Tomatensauce.

So geht eine feine Tomatensauce:

Vierteln Sie 500 g kleine Tomaten. Geben Sie grosszügig Olivenöl in eine tiefe Bratpfanne und dünsten Sie eine zerquetschte Knoblauchzehe und einen gehackten Peperoncino an. Wenn diese duften, kommen die Tomaten dazu. Salzen Sie gut und geben Sie eine Prise braunen Zucker bei. Wenn die Tomaten ein bisschen köcheln, zerreissen Sie eine gute Handvoll Basilikum und zerdrücken die Tomaten ein wenig mit einer Gabel. Ich nehmen den Kartoffelstampfer dafür zur Hilfe. Die Sauce etwa 20 Minuten köcheln und eventuell ein wenig Wasser beigeben. Am Schluss den Knoblauch herausnehmen und alles pürieren.

Und so gehen die Oeufs Cocottes:

Nun verteilen Sie die Tomatensauce in Ramequins und schlagen in jedes Förmchen ein Ei auf. Geben Sie etwas Mozzarella darüber und backen Sie sie im Bain Marie im 180 Grad heissen Backofen etwa 7 Minuten. Mit Ciabatta servieren.

7 — Dorsch Mediterran

Gesund und voller Gemüse : Gebratene Dorsch filet s mit einer Sauce voller herrlicher Zutaten . Foto über: Skinny Taste

Bleiben wir noch ein wenig am Mittelmeer, zumindest was die würzige Sauce dieses Gerichts angeht. Der Dorsch wird ja im Nordatlantik gefangen. Achten Sie beim Fischkauf auf nachhaltige Fischerei, wie Angelfischerei aus kleinen Booten.

Und so gehts:

Vierteln Sie 500 g kleine Tomaten. Schneiden Sie eine Stange Sellerie und einen Fenchel in Stücke und und halbieren Sie schwarze, entsteinte Oliven. Geben Sie grosszügig Olivenöl in eine tiefe Bratpfanne und dünsten Sie den Sellerie und den Fenchel etwa 7 Minuten sanft. Dann geben Sie eine feingehackte Knoblauchzehe und einen feingehackten Peperoncino dazu. Wenn diese duften, kommen die Tomaten dazu. Salzen Sie gut und geben Sie eine Prise braunen Zucker bei. Wenn die Tomaten ein bisschen köcheln, zerreissen Sie eine gute Handvoll Basilikumblätter und zerdrücken die Tomaten ein wenig mit einer Gabel. Die Sauce etwa 20 Minuten köcheln und dann die Oliven und einige Kapern beigeben. Nochmals 10 Minuten köcheln und eventuell ein wenig Wasser beigeben.

Würzen Sie die Dorschfilets mit Salz und Pfeffer und braten Sie sie beidseitig in Olivenöl an. Warten Sie solange mit dem Wenden, bis sich der Fisch wieder vom Pfannenboden löst. Dann legen Sie die Dorschfilets in die warme Sauce und servieren alles mit ein wenig Olivenöl, Thymianblättchen und Zitronensaft darüber.

8 — Polenta mit Salbei und Ei

Gemütlich und unkompliziert : Ein herbstliches Wohlfühlgericht. Foto über: The Baker Chick

Zum Schluss gibts noch ein schnelles Wohlfühlgericht mit dem Herbstklassiker Polenta.

Und so gehts:

Kochen Sie eine schnelle Polenta gemäss Packungsangaben. Nehmen Sie mehr Milch als Wasser und geben Sie ein wenig Bouillon sowie Butter in das Milchwasser. Anschliessend die Salbeiblätter in Butter anbraten. Dann die Polenta und die Salbeiblätter gleichzeitig und unter Rühren beigeben und zum Schluss reichlich geriebenen Parmesan unter die Polenta mischen. Servieren Sie die Polenta mit einem Spiegelei und einem knackigen Salat.

