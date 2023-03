13 Tipps vom Gastroexperten – Einfach Wein Wein benötigt keine Punkte und Sterne und schon gar keine abgehobene Fachsprache. Wein soll einfach Freude bereiten, meint unser Autor Martin Jenni, der dreizehn Weinhändler für Sie aufgespürt hat. Martin Jenni



Reden macht Durst. Zuhören auch. Wasser ist gut, Wein ist besser. Das wissen die Dichter und Denker unter uns, und das wissen die Weinhändler.

Alkohol beseelt den Menschen, kann ihn aber auch geschwätzig machen. In vino veritas – im Wein liegt die Wahrheit – hat es der griechische Lyriker Alkäus 600 v. Chr. umschrieben, denn wer betrunken ist, kann nicht lügen, wobei Wein ja nicht dazu dient, um betrunken zu werden, sondern um die persönlichen philosophischen Betrachtungen über das Trinkvergnügen zu stärken. Einfach nur zivilisiert trinken geht aber auch.

Jenni deckt auf Infos einblenden In dieser Rubrik präsentiert der Genussjournalist und Buchautor Martin Jenni einmal im Monat lohnende Adressen zum Einkehren und Einkaufen. Diesmal stellt er 13 empfehlenswerte Weinhändler vor.

Meine nachfolgende subjektive Auswahl von Weinhändlern soll etwas überraschen, zumal ich grosse Händlernamen bewusst weggelassen habe.

No Barrique: Dani Vino in Broc FR

Dani Vino Foto: PD

Daniel Dula ist für sein kleines, feines italienisches Weinangebot und seine piemontesische Tavolata bekannt, die er ab zwölf Personen durchführt. Die Weine stammen von Winzern, die sie im traditionellen Holzfass reifen lassen. Weine mit natürlicher Frucht, Säure und Gerbstoffen. Weine voller Frische und Charakter wie der Grignolino del Monferrato von Mauro Gaudio.

Dani Vino, Broc FR, danivino.ch

Aus dem Beton-Ei: Vin Libre in Neuenburg

Vin Libre Foto: PD

Sie sind unfiltriert, mit wenig Alkoholgehalt, im Beton-Ei, Stahltank, grossen Fass oder in der Amphore ausgebaut. Naturweine sind anders als die herkömmlichen. Mal benötigen sie viel Luft, mal sind sie filigran und munden vom ersten Schluck an. Wer seinen wissbegierigen Weingaumen stillen will, besucht Weinhändler wie Joëlle und Nicolas Turin, die in ihrem Laden trinkige Provenienzen verkaufen wie der frische Fleurie von Julie Balagny.

Vin Libre, Neuenburg, vinlibre.ch

Natürliche Weine: Cultivino in Liebefeld und Tredicipercento in Bern

Cultivino Foto: Yoshiko Kusano

Severin Aegerter ist ein Mensch der leisen Töne. Er kauft Weine bei Winzern, die es verstehen, hochwertigem Traubengut die perfekte Balance zwischen Tannin, Alkohol und Säure zu geben. Heute arbeitet Cultivino mit rund 40 renommierten europäischen Winzern zusammen. Sie bilden das Fundament einer nachhaltigen Zusammenarbeit, zu der auch die Rieslinge des Weinguts Maximin Grünhaus gehören.

Das Angebot von Tredicipercento ist klein und durchdacht, mit charaktervollen Weinen von Julien Mareschal aus Pupillin oder meines piemontesischen Lieblingswinzers Lorenzo Accomasso aus La Morra. Kurz, Weine von eigenwilligen Persönlichkeiten. Zum Weinen schön!

Cultivino, Liebefeld, cultivino.ch und Tredicipercento, Bern, tredicipercento.ch

Toskana und Transsylvanien: Liechti Weine und Vive Le Vin in Basel

Liechti Weine Foto: PD

Felix Liechti hat in über 30 Jahren ein beeindruckendes Sortiment aufgebaut, allen voran die Weine von der Fattoria Selvapiana, deren alleiniger Importeur er in der Schweiz ist und bei denen der Chianti Rufina Vendemmia 2020 ein guter Einstieg in die eleganten Weine des toskanischen Traditionshauses ist. Seine Enoteca wird durch die sympathische und kompetente Weinexpertin Astrid Salzmann geführt.

Philip Gallati verkauft in seiner Weinhandlung Vive le Vin Provenienzen, bei denen es dem Gaumen nie langweilig wird. Wer Neuland entdecken will, trinkt den Drum Bun von Edgar Brutler aus Transsylvanien. Ein Weisswein, so unkompliziert wie schön zugleich.

Liechti Weine, liechti-weine.ch und Vive le Vin, Basel, vivelevin.ch

Tessin und Zypern: Wein Feer in Münchenstein und Paphos Weine in Muttenz BL

Martin Feer Foto: PD

Martin Feer ist Winzer und Weinhändler. Im Baselbiet hat er Frühburgunder angepflanzt, im Tessin stehen seine Merlot-Rebstöcke oberhalb von Giubiasco im Steilhang. Die Trauben werden in Bottichen auf den Schultern ins Tal getragen, aus denen sein lebendiger Merlot entsteht. Sein spannendes Angebot an Bio-Weinen kann über den Onlineshop bezogen werden.

Auch die zypriotischen Provenienzen von Paphos Weine können nur über den Onlineshop bestellt werden. Seit Jahren arbeitet Bernhard Furler mit den Kellereien der neuen Winzerelite Zyperns zusammen, die in den ökologisch vielfältigen Rebbergen bis auf 1500 m ü. M. ihre autochthonen Rebsorten kultiviert. Raritäten zu fairen Preisen, bei denen mir der Promara von Tsiakkas Winery sehr gut gefällt.

Wein Feer, Münchenstein BL, wein-feer.ch und Paphos Weine, Muttenz BL, paphosweine.ch

Wein und Kunst: Am Küferweg in Seon AG

Am Küferweg Foto: PD

Diese Weinhandlung näher vorzustellen, ist Wasser in den Hallwilersee getragen. Sie läuft wie ein gut geölter Rolls-Royce, der leise schnurrt, gegen aussen bescheiden auftritt und trotzdem glänzt. Zu den Weinen mit Kultur passt auch die 2017 von Ariane und Markus Schamberger eröffnete Konservi, in der zahlreiche kulturelle Veranstaltungen stattfinden, wobei ihr Chasselas Non Filtré von Christian Rossel ein süffiger Grund ist, ohne Konzertabend nach Seon zu pilgern.

Am Küferweg, Seon AG, kueferweg.ch

Pure Lust: Setpember Vin & Vinyl in Luzern

Setpember Vin & Vinyl Foto: Franca Pedrazzetti

So eigen der Name, so speziell die Auswahl an Schallplatten und Weinen. Wer das Ungewöhnliche liebt, wird hier sehr schnell fündig. Mutige Gaumen wagen sich an den Orange Wein der Domaine Bourdy aus dem französischen Jura heran, der begeistert oder erschreckt. Je nachdem.

Setpember Vin & Vinyl, Luzern, setpember.ch

Die Spürnase: REB Wein in Zürich

REB Wein Foto: PD

Roger E. Baumann (REB) setzt sich seit 30 Jahren intensiv mit Wein und Weinkultur auseinander. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht und vor Jahren die eigene Weinhandlung eröffnet. 2015 hat er das Diploma in Wines and Spirits erworben. REB Wein hat sich spezialisiert auf Weine aus dem Piemont, Veneto, der Toskana und Sizilien, aus dem Beaujolais und dem Südwesten Frankreichs. Hinzu kommen diverse Lambrusco- und Juraweine, aber auch Provenienzen aus Griechenland, die in der Schweiz noch relativ unbekannt sind. Gerade der finessenreichen Krasis von Winzer Panagiotis Dimitropoulos ist eine Bereicherung für jeden entspannten Weintrinker.

REB Wein, Zürich, rebwein.ch

Tout Valais: Hischier Weine in Brig-Glis VS

Hischier Weine Foto: PD

Roland Hischiers Leidenschaft sind Weine und seine Weinhandlung. Das spüren die Kunden wie auch sein innovatives Team. Natürlich ist bei ihm das Wallis mit grossartigen Weinen bärenstark vertreten, wie zum Beispiel der Humagne Blanc der Domaine Cornulus, aber auch Weine aus anderen Regionen wie der Faugères AOP der Domaine Binet & Jacquet aus dem Languedoc lohnen die Fahrt ins Wallis.

Hischier Weine, Brig-Glis, hischierweine.ch

Tutto bene: Corte del vino Ticino in Morbio Inferiore TI

Corte del vino Ticino Foto: PD / Mendrisiotto Turismo

Klein und fein. So präsentiert sich das Restaurant mit Weinhandlung. Es ist ein schöner Ort für den Pranzo. Die Gerichte zeugen vom Qualitätsdenken der sympathischen Gastgeberin Swea Meucci, die gemeinsam mit Fabrizio Mangiapane die Gäste betreut. Die Küche bespielen Fabio Spina und Giovanni Camossi. Die vier sind ein gut funktionierendes Team, und wer die Weine der regionalen Winzer kennen lernen will, wird kompetent informiert. Weininteressierte wagen sich an eher unbekannte Tessiner Provenienzen wie Chasselas, Sémillon, Kerner und Cabernet Franc oder an den Americano (West) von Andrea Silbernagl.

Corte del vino Ticino, Morbio Inferiore TI, cortedelvinoticino.ch



