Einfach speziell

Das wunderschöne fast sommerliche Wetter hält sich ganz schön lange. Im Kopf waren wir ja bereits schon in typischer Septemberstimmung, die den Abschied vom leichten unbekümmerten Sommerfeeling bedeutet und ganz viel Lust auf Neues macht. Auch in der Küche. Statt Grill und Salate haben wir Lust wieder mal ein Poulet mit Zitronen in den Backofen zu schieben oder Gnocchi mit Butter statt Linguine mit Vongole zu kochen. Die Rezepte für beide Gerichte finden Sie in der Sweet Home Geschichte Paare, die sich gut verstehen. Auch verführen die saisonalen dunklen Beeren und Früchte dazu einen Brombeerkuchen oder Holundermuffins zu backen, die Rezepte dafür im Beitrag Schwarze Beeren – eine süsse Verführung. Doch so ganz klappt es noch nicht mit der herbstlichen Gemütlichkeit in der Küche: Schwimmen Sie auch noch im See und schmeckt Ihr Basilikum auf dem Balkon wie meiner noch gut? Der beste Grund also für eine spätsommerliche Pasta mit Pesto.

Klassische Pesto Genovese wird mit Trofie gemacht. Dazu kocht man grüne Bohnen und Kartoffeln mit. Ein herrliches Gericht. Pesto kann man in Voraus machen und zaubert damit ganz schnell eine gute und gesunde Pasta. Wechseln Sie aber ab. Ganz andere Pastasorten machen aus dem einer einfachen Gericht ein neues und besonderes. So ziemlich das Gegenteil von Trofie sind grosse Lasagnenudeln. Mischen Sie zur Abwechslung andere Zutaten in die Pesto, solche, die den Spagat von Sommer und Herbst machen, wie Baumnüsse, Rucola, Joghurt oder gar einen Bergkäse. (Bild über: The Hungry Cook)