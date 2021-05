Johannes Barth, warum braucht es neben LDP, SVP und Mitte die FDP überhaupt noch?

Jede bürgerliche Kraft in dieser Stadt ist wertvoll, sodass ich keinen Widerspruch sehe, wenn es mehrere liberale Parteien in Basel gibt. Die FDP ist ein wichtiger Teil in diesem liberalen Gefüge. Wir Freisinnigen haben Vertrauen in den Bürger. Zuerst kommt die Eigenverantwortung und nicht der Staat, und diese Haltung wird nach wie vor wichtig sein. Zudem verfügen wir über ein breites nationales Netzwerk wie zum Beispiel FDP Urban.