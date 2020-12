Corona-Kommunikations-Chaos – «Einfach eine Schlamperei» Die Regierungen überholen sich bald täglich mit der Ankündigung neuer Corona-Massnahmen. Kommunikationsprofi Klaus Stöhlker geht mit Bundesräten und Kantonsregierungen hart ins Gericht. Daniel Wahl

Hauptsache, dem Volk wird bald die Spritze gegeben, dann beruhigt sich alles: Klaus Stöhlker kritisiert diese politische Strategie. Foto: zVg

Ein Wettbewerb der Corona-Massnahmen unter Regierungen ist ausgebrochen. Alle stellen irgendwelche Massnahmen in Aussicht. Aber keiner weiss mehr, was ihn um Weihnachten erwarten wird. Die Kommunikation war in der letzten Wochen so verwirrend, dass der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber den Bundesrat frontal angegriffen und ihm vorgeworfen hat, für die Verwirrung verantwortlich zu sein. Dies, nachdem die Kantone Massnahmen eingeleitet hatten, der Bund alsbald eingriff und die Kantone nachkorrigieren mussten. Inzwischen wollen Ärzte den Taktfahrplan vorgeben, worauf der Bund weitere Massnahmen androht, während Lukas Engelberger, Basler Gesundheitsdirektor und Präsident der Gesundheitsdirektoren, ins Ausland schielt und darum weitere «Eingriffe für unumgänglich» hält.