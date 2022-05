Triumphale FCZ-Saison – Einfach alles richtig gemacht Mit einem Umbruch beginnt die Wende, der Sportchef hat das richtige Bauchgefühl, André Breitenreiter wird als Trainer zum Glücksfall. Die Schlüsselmomente auf dem Weg zum Meistertitel. Thomas Schifferle

Der letzte Akt vor dem Meistertitel: Die Zürcher feiern in Basel das 2:0 durch Nikola Boranijasevic. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

«In Zürich sind die Fragezeichen gross, als wären sie hier erfunden worden», stand in dieser Zeitung, als am 24. Juli die neue Fussballsaison begann. «Reicht die Verpflichtung von André Breitenreiter, um die klaffenden Lücken und den Mangel an Persönlichkeit in der Mannschaft zu kompensieren?»