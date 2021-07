BaZ verlost zweimal zwei Tickets – Eines der grössten EDM-Festivals der Schweiz wird zehn Am kommenden Wochenende steigt zum runden Geburtstag des Tension Festival eine zweitägige Party in Basel – samt Pool: Hier können Sie vier Wochenendpässe gewinnen. Raphaela Portmann

Nach einem Jahr ist das Tension Festival zurück: Mit einem starken Line-up und vielem mehr. Foto: Tension Festival

Am Tension gibt es nicht nur gute Musik. Das Basler Festival fährt mit einem Angebot aus Strandbar, gutem Essen, einer Rutschbahn und den dazugehörigen Pools auf. Unter freiem – hoffentlich blauem – Himmel kann kommendes Wochenende wieder getanzt, gegessen und geplanscht werden.

In einer Medienmitteilung beschreiben die Veranstalter, was die Besucher erwartet: «Tension Festival, dies bedeutet: ein erstklassiges Line-up, ein attraktives Festivalgelände, grosse Beachlounge, tolle Dekoration, zwei Hauptbühnen, Streetfood Area, Markt der Kulturen für Kleinkunst und Handwerk, diverse Bars und viele weitere Attraktionen. Nicht zu vergessen ist der unbeschränkte Zugang zum Gartenbad St. Jakob inklusive der Benutzung der Rutschbahn, was allen Gästen jederzeit eine erfrischende Abkühlung vom heissen Sommertag ermöglicht.»

Gleich an zwei Tagen – am 31. Juli und am 1. August – wird das zehnjährige Bestehen des Festivals im Gartenbad St. Jakob gefeiert. Getanzt wird zu Elektro-Beats von Loco Dice, Stephan Bodzin, Worakls und vielen mehr. Das Line-up wird von der Frankfurter Technolegende Sven Väth angeführt. Mit Cocoon Recordings, hat Väth eines der wichtigsten Labels für elektronische Musik geschaffen, und die gleichnamigen Partys gehören international zu den beliebtesten EDM-Events.

Neben der Schlechtwettergefahr erschwert auch die Pandemie die Durchführung des diesjährigen Tension Festival. Doch die Veranstaltung finde natürlich im Rahmen aller vom BAG vorausgesetzten Bedingungen statt, beteuern die Veranstalter. Um dies zu gewährleisten, sei das Festival nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat zugänglich. Für Personen ohne Zertifikat gebe es vor dem Gelände Testmöglichkeiten.

Das Festival findet am Samstag zwischen 14 und 1 Uhr morgens statt und am Sonntag von 13 Uhr bis Mitternacht. Da das Event im letzten Jahr wegen Corona abgesagt werden musste, sind Tickets von 2020 dieses Jahr nach wie vor gültig. Hat man allerdings noch kein Ticket, empfehlen die Veranstalter, schnell zuzugreifen: «In den Vorjahren war das Tension Festival ausverkauft, daher raten wir zu einem frühzeitigen

Ticketkauf, insbesondere da die diesjährige Kapazität aufgrund von BAG-Vorgaben verkleinert werden musste.»

Da kommen Feriengefühle auf: In der Strandbar des Festivals. Foto: Tension Festival

Oder aber Sie nehmen an unserer Verlosung teil: Zwei glückliche Gewinner bekommen je zwei Tickets, die den Eintritt am Samstag wie auch am Sonntag gewähren. Um teilzunehmen, schicken Sie bis am Freitag um 12 Uhr eine Nachricht an wettbewerb@baz.ch mit dem Betreff «Tension». Die Gewinner werden am Freitagnachmittag kontaktiert, die Tickets werden ihnen per E-Mail elektronisch zugeschickt.

