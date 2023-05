Irlands Delegation bei Charles’ Krönung – Einer flucht und spottet, der andere bohrt in der Nase Der irische Premier Leo Varadkar und sein Partner Matt Barrett sorgen derzeit mit ihrem eher undiplomatischen Verhalten – unter anderem an Charles’ Krönung – für rote Köpfe in ihrem Land.

«Heilige Scheisse, ich glaube, ich bin aus Versehen zum König von England gekrönt worden», postet Matt Barrett am Krönungstag von Charles III. auf Instagram seinen etwas mehr als 300 Followern. Was als wohl witziger Kommentar gedacht war, sorgt nun in Irland für Ungemach – und in England für ein leichtes Rauschen im Blätterwald.

Matt Barrett ist der Freund und Partner des irischen Regierungschefs Leo Varadkar – und als solcher mittendrin im Krönungszeremonie-Vorgang. Den Post setzte er auf dem Weg in die Westminster Abbey ab – aus der VIP-Autokolonne. Offenbar hatte er eine offizielle Dienstanordnung, den Knigge für die Teilnahme an der Krönung, schlichtweg ignoriert. Unter anderem wurden die Gäste darin hingewiesen, ihre Telefone auszuschalten. Stattdessen postete Barrett munter und amüsiert weitere Witze und Beobachtungen über die Zeremonie. (Die besten Bilder der Krönung finden Sie hier.)

Unter anderem über eben diese Dienstanordnung, welche auch Informationen zur Krönung beinhaltete. In einem Eintrag wurde erklärt, was zwischen der Krönung der Königin und ihrer Inthronisierung geschieht, bei der ihr Insignien überreicht wurden. Barrett zitierte die Liturgie (über das Zepter und den Stab der Königin, welche sie der Reihe nach berühre), postete ein Foto und kommentierte dazu: «Klingt wie das Drehbuch für eine gute Nacht, ehrlich gesagt.»

Barrett amüsierte sich weiter über den Titel eines anwesenden Amtsträgers, den «Clerk of the Closet» («Sekretär des Schrankes») – einer der traditionellen Positionen im königlichen Haushalt, und mit Schrank ist das königliche Schlafzimmer gemeint. «Habe diesen Job bis zu meinem frühen 20. Lebensjahr gehabt», witzelte Barrett.

Und als Krönung der Krönungswitze veröffentlichte Barrett noch ein Foto von Charles mit seiner Krone und verglich es mit dem sprechenden Hut aus den Harry-Potter-Büchern, welcher Erstklässler der Zauberschule Hogwarts nach Charakter und Begabung in die verschiedenen Häuser einteilt. «Ich hatte wirklich halb damit gerechnet, dass er ‹Gryffindor› schreien würde», schrieb er darunter.

Am Samstag berichtete die Zeitung «Irish Times» über Barretts Posts. Die Äusserungen dieses «Witzbolds» untergrüben den Versuch, den diplomatischen Beziehungen nach dem Brexit Balsam zu verleihen, schrieb Miriam Lord, die Kolumnistin der Zeitung. Es sei ein «seltsames Verhalten von jemandem, der als Gast der Person anwesend ist, die Irland bei diesem wichtigen Staatsanlass vertritt», so Lord. Varadkars Anwesenheit sei als symbolische Geste angesehen worden, welche die «verbesserten Beziehungen dieses Staates zu Grossbritannien» hätte markieren sollen.

Geäussert hat sich auch der irisch-amerikanische Modeschöpfer Paul Costelloe. Er entwarf einst die Kleider von Prinzessin Diana. Costelloe kritisierte Barrett für dessen «unglaubliche» Äusserungen; er habe Irland damit in Verlegenheit gebracht. Gegenüber der Zeitung «Sunday Independent» sagte er, dass die Kommentare eine Beleidigung für Grossbritannien seien. «Man könnte sagen, es ist amüsant, aber es ist einfach schrecklich.»

Costelloe forderte Barrett auf, sich zu entschuldigen, und nahm auch Varadkar, den Taoiseach, wie der Premier in Irland genannt wird, in die Verantwortung: Er hätte seinem Partner sagen sollen, dass er sein Telefon ausschalten solle. Die Briten hätten nun Beweise dafür, dass die Iren nicht wüssten, wie sie sich unter solchen Umständen verhalten sollten, und er fügte hinzu: «Ich hoffe nur, dass die englische Presse es nicht in die Finger bekommt.» Doch das hat sie bereits; der Vorfall wird eingereiht in eine Serie von Peinlichkeiten seitens des Premiers.

Auch der Premier sorgte für eine Peinlichkeit

Denn bereits vor einer Woche sorgte der Taoiseach persönlich für einen unappetitlichen Auftritt in London. Es gibt Filmmaterial, das den Eindruck vermittelt, dass er während des Besuchs der Zeremonie in der Nase bohrt. Auf Twitter kursieren Dutzende Clips davon – mit der Quintessenz, jemand solle Varadkar eine Packung Nastücher geben.

Die englische Presse erinnert an einen weiteren Vorfall vom April dieses Jahres: Während einer Veranstaltung am Vorabend der Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day hatte er einen Witz über Bill Clintons Affäre mit Monica Lewinsky gemacht – wenige Stunden nachdem er bei einer separaten Veranstaltung die Bühne mit Hillary Clinton geteilt hatte.

Während eines Gesprächs über Berufsbildung junger Menschen erinnerte sich Varadkar an seine Zeit als Praktikant im US-Repräsentantenhaus im Jahr 2000, dem letzten Jahr von Clintons Präsidentschaft. Er sagte, es sei eine Zeit gewesen, «in der einige Eltern Grund zur Besorgnis darüber gehabt hätten, was mit Praktikanten in Washington passieren würde». Der Spruch wurde als Anspielung auf Clintons Affäre mit Lewinsky angesehen, als sie Mitte der 1990er-Jahre Praktikantin im Weissen Haus war. Für diese Äusserungen liess sich Varadkar durch einen Sprecher entschuldigen. Zu den Krönungskommentaren seines Social-Media-affinen Partners hat sich Varadkars Stab bislang nicht geäussert.

