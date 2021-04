Die Interimstrainer des FC Basel – Einer erlöst rasch den Club, ein anderer bleibt etwas länger Patrick Rahmen ist Basels siebter Interimstrainer seit dem Aufstieg. Seine Vorgänger erlösten den Club von Ärgernissen und waren sehr beliebt. Samuel Waldis

Heiko Vogel wird am 21. November 2011 36 Jahre alt und erhält auf dem Flug zum Champions-League-Spiel in Bukarest eine undefinierbare Torte. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Patrick Rahmen ist der siebte Interimstrainer, seit die Basler 1994 in die Nationalliga A aufgestiegen sind. Am 10. April 2021 steht er auswärts gegen den FC Luzern erstmals an der Seitenlinie, sein Vertrag läuft bis Ende der Saison.

Die Geschichten von Rahmens Vorgänger sind durchzogen von fristlosen Entlassungen und erstaunlichen Erfolgen.

Alex Frei, 2018 – Der Verwaltungsrat kaut Kaugummi

Zwei Spiele stellt sich Alex Frei in der Saison 2018/19 an die Seitenlinie. Foto: Urs Lindt (Freshfocus) Das 1:1 gegen Xamax ist sein Debüt bei den Profis. Foto: Sven Thomann (Blick/Freshfocus) Im zweiten und letzten Spiel als Interimstrainer verliert Frei 0:3 gegen Thessaloniki und scheidet aus der Champions-League-Qualifikation aus. Foto: Urs Lindt (Freshfocus) 1 / 3

Marco Streller stand im Sommer 2018 in einem dunklen Vorraum der Maladière und erklärte den ersten grossen Knall in der Ära des Besitzers Bernhard Burgener. Wenige Tage zuvor war Trainer Raphael Wicky entlassen worden, nach zwei Spielen der neuen Saison. Sportchef Streller fragte Verwaltungsrat Alex Frei, ob er nicht interimistisch übernehmen könne. Der Trainer der U-18 sagte zu, auch wenn er nicht so richtig ins Rampenlicht wollte. Die NZZ nannte es einen «Freundschaftsdienst».

Dieser Freundschaftsdienst bestand aus zwei Spielen: Frei sah wild Kaugummi kauend zu, wie sein FCB in Neuenburg kurz vor Schluss die Führung verspielte, und er verlor gegen Paok Thessaloniki 0:3, was das Ende der Champions-League-Träume war. Danach übernahm Marcel Koller das Team.

Heute ist Frei Trainer beim FC Wil in der Challenge League.

Heiko Vogel, 2011 – Der Kurvenliebling darf bleiben

Er genoss, dass die Fans ihn liebten: Heiko Vogel übernimmt nach Thorsten Finks Abgang interimistisch. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus) Vogel macht seine Arbeit so gut, dass er im Oktober neben Bernhard Heusler an der Pressekonferenz sitzt, an der er als neuer Cheftrainer vorgestellt wird. Foto: Georgios Kefalas (Keystone) 1 / 2

Als Thorsten Fink 2011 unbedingt zum HSV wollte, war der Interimstrainer schon da: Assistent Heiko Vogel musste kaum etwas verändern, «weil Thorsten mit dieser Mannschaft und mit diesem Fussball Erfolg hatte. Das ist ja das Schöne an der Lage beim FC Basel», sagte Vogel.

Der Pfälzer führte den FCB zurück an die Tabellenspitze, spielte im Champions-League-Achtelfinal und gewann das Double.

Georg Heitz erhielt täglich Bewerbungen für Vogels Nachfolge, «aber mit jedem Sieg wurden es weniger», wie der Sportdirektor sagte. Zudem hat die Führung um Heitz erkannt, «dass Vogel nicht nur in der Mannschaft, sondern auch beim Publikum gut ankommt».

Auch deswegen wurde Vogel vom Interims- zum Cheftrainer. Nach über fünfzig Spielen wurde er überraschend entlassen und durch Murat Yakin ersetzt.

Heute ist Vogel Trainer der zweiten Mannschaft Borussia Mönchengladbachs.

Marco Schällibaum, 1999 – Er ist die Lösung nach dem Ärgernis

Danach übernimmt er für vier Jahre die Young Boys und spielt gegen seinen Ex-Club (hier im März 2002). Foto: Markus Stuecklin (Keystone) Für vier Spiele steht Marco Schällibaum 1999 an der Seitenlinie. Foto: Alessandro della Valle (Keystone) 1 / 2

Guy Mathez’ Zeit in Basel war eine schwierige. Den Jurassier umgaben Geschichten von finanziellen Beteiligungen an Transfers oder von einem Darlehen, das ihm ein Spieler für Schulden aus einem Möbelkauf gewährt haben soll. Es war jedenfalls furchtbar kompliziert, diese Zeit im Jahr 1999, und der FCB wollte Mathez loswerden. Als er seinen Schlüssel abgeben wollte, waren Mathez’ Sachen bereits in Kartonschachteln verpackt.

Interimistisch sprang Assistent Marco Schällibaum ein, als eine Art Erlöser. Nach vier Spielen kam Christian Gross.

Heute ist Schällibaum beim FCB Ausbildungsleiter und Cheftrainer der U-18.

Salvatore Andracchio, 1997 – Der Italiener darf zweimal ran

Der Mann, der zweimal interimistisch randurfte: Salvatore Andracchio ist der vielseitig Einsetzbare im Jahr 1997. Foto: Michael Kupferschmidt (Keystone) Nach seinem ersten Engagement als Interimstrainer übernimmt Jörg Berger. Er hält seinen Posten allerdings nur vierzehn Spiele lang, dann kommt wieder: Salvatore Andracchio. Rechts im Bild: Gustav Nussbaumer, der noch immer beim FC Basel ist. Foto: Werner Getzmann (Keystone) 1 / 2

1997 war Salvatore Andracchio zweimal Interimstrainer. Das erste Mal in der Finalrunde der Saison 1996/97, als der FCB in Jörg Berger einen Trainer gefunden hatte, der sich aber zuerst einmal die Liga anschauen wollte. Andracchio überbrückte die Zeit und kehrte als Interimstrainer zurück, nachdem Berger übernommen hatte, nach vierzehn Spielen aber bereits wieder entlassen worden war.

Andracchio war der Interimstrainer mit den meisten Spielen: Achtzehnmal stand er an der Seitenlinie.

Heute ist Andracchio vereinslos, zuletzt war er Trainer von YF Juventus.

Heinz Hermann, 1997 – Der FC Basel erfindet den «Teamchef»

1997 ist auch Heinz Hermann für vier Spiele Interimstrainer. Als er die sportliche Verantwortung wieder abgeben darf, schrieb die BaZ: «Hermann war eine gewisse Erleichterung anzumerken.» Foto: Michael Kupferschmidt (Keystone) 1 / 1

Als der FC Lugano 1997 den späteren Nationalmannschaftsassistenten Michel Pont entliess, betraf das auch den FCB. Die Tessiner fragten an, ob sie nicht FCB-Trainer Karl Engel haben könnten. Und Engel ging.

Für ihn übernahm Heinz Hermann, der kurz zuvor auf Engels Wunsch als Manager angestellt worden war. Der FCB schaffte für Hermann die Position des Teamchefs, in der er vier Spiele leitete und alle verlor. Als er die sportliche Verantwortung wieder abgeben durfte, schrieb die BaZ: «Hermann war eine gewisse Erleichterung anzumerken.»

Zuletzt war Hermann bis 2013 Sportchef beim FC Luzern.

Oldrich Svab, 1995 – Der Grasshopper coacht ein einziges Spiel

Trainer war Oldrich Svab vor allem bei den Grasshoppers, wo er Alain Sutter, Ciriaco Sforza und Thomas Bickel (v.l.) im Team hatte. Später war er Sportchef beim FC Basel und 1995 für ein Spiel Interimstrainer. Foto: Eddy Risch (Freshfocus) Am 23. Dezember verstarb Svab. Der FCB gedachte seines ehemaligen Trainers und Sportchefs mit einer Schweigeminute vor dem Spiel gegen den FC Zürich. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus) 1 / 2

Didi Andrey steht für den Basler Aufstieg 1994. Wenig später wurde der Genfer fristlos entlassen, weil er an Transfergeschäften mitverdienen wollte. Der FCB schrieb damals von einer «krassen Verletzung der arbeitsrechtlichen Treuepflicht».

Für ihn übernahm Sportchef Oldrich Svab, der zuvor bei den Grasshoppers zweimal Trainer gewesen war. Svab verlor 1995 sein einziges Spiel als Basler Interimstrainer.

Am 23. Dezember 2020 ist Svab 76-jährig verstorben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.