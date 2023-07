Stehende Ovationen: Roger Federer in der Royal Box zwischen Prinzessin Kate und Frau Mirka. Foto: Alberto Pezzali (AP Photo)

Am Montag eröffnete Novak Djokovic den Centre Court Wimbledons und liess die Zuschauer staunen über seine eindrückliche Konstanz. Seit zehn Jahren hat der Serbe auf diesem Platz nicht mehr verloren. Am Dienstag kehrte nun der Tennis-König zurück. Als Prinzessin Kate in einem mintgrünen Blazer in der Royal Box erschien, erhielt sie einen warmen Applaus. Roger Federer wurde, als er die Arena betrat, mit einer zweiminütigen stehenden Ovation gefeiert.