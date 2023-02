Kaderplaner und Chefscout weg – Einen Tag später trägt Heiko Vogel plötzlich vier FCB-Hüte Nach Trainer Alex Frei entlässt der FC Basel auch Philipp Kaufmann und Max Legath – offiziell, um zu sparen. Sportdirektor Vogel positioniert sich, wird aber kaum lange Trainer bleiben. Tilman Pauls

Heiko Vogel hat gerade viel zu tun – und offenbar auch zu sagen. Foto: Toto Marti (Blick/Freshfocus).

Im Januar hat der FC Basel sein Trainingslager in Marbella absolviert. Das ist noch gar nicht lange her, nicht mal einen Monat. Es fühlt sich jedoch nach einer kleinen Ewigkeit an, weil der Club im Anschluss an die ziemlich ruhige Winterpause aktuell mal wieder im Chaos zu versinken droht.