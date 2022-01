Abo Corona-Patienten, Umwege und lange Tage – Einen Tag mit der Rettungssanität im Einsatz Seit Monaten muss die Ambulanz in Basel vermehrt ausrücken – und nicht nur wegen Corona. Erklären kann sich das noch niemand so richtig. Wir haben ein Team eine Schicht lang begleitet.

Sandra Pfammatter (links) und Lea Schumacher sind seit Jahren in Basel im Einsatz. In den letzten Monaten hat sich ihr Arbeitsaufwand extrem gesteigert. Foto: Nicole Pont

Es beginnt hell zu werden. Noch herrscht Ruhe in der Sanitätsnotrufzentrale beider Basel an der Hebelstrasse 51. Beim Morgenrapport informiert der Schichtleiter über die neuesten Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es sieht nicht gut aus. Zehn bis zwölf Einsätze pro Tag leistet jedes Team der Basler Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter an den arbeitsintensivsten Tagen. Zehn Fahrten pro Schicht – das mag nach nicht viel klingen. In der Praxis wird sich aber zeigen: Solche Arbeitstage zu bewältigen, braucht Kraft. Viel Kraft.