Einen Monat mit dem Traumauto von Hertz MiniLease

Die weiteren Vorteile von MiniLease liegen auf der Hand: Statt ein Auto teuer zu besitzen, lässt es sich zu attraktiven All-inclusive-Raten effizient nutzen. Dazu kommt eine unschlagbare Flexibilität: Cabriofahren im Sommer, im Winter dann mit dem SUV dem Wintersport frönen – dank MiniLease alles kein Problem. Unter den 125 Modellen gibt es garantiert immer eines, das perfekt zu den aktuellen Wünschen und Anforderungen passt. Selbst leichte Nutzfahrzeuge sind dabei. Und wenn es auch mal längere Zeit ohne fahrbaren Untersatz geht, verzichtet man einfach ganz und zahlt keinen Rappen: Ab einer Mietdauer von 30 Tagen gibt es weder Mindestlaufzeiten noch Gebühren bei vorzeitiger Rückgabe. Dafür aber bei allen Modellen sensationelle 4000 Freikilometer pro Monat!

Natürlich kann auch ein sehr gutes Produkt immer noch verbessert werden. Deshalb hat Hertz jetzt nicht nur die MiniLease-Internetpräsenz kräftig aufgefrischt, sondern gleichzeitig das Angebot noch zielgruppengerechter aufgestellt. Während sich «MiniLease Economy» direkt an Privatpersonen richtet, gibt es bei «MiniLease Business» massgeschneiderte Flottenlösungen für Firmen – immer mit maximaler Flexibilität und transparenten All-inclusive-Monatsraten. Und auch Schnäppchenjäger kommen auf ihre Kosten: Die «MiniLease Deals of the Month» bieten zu besonders attraktiven Konditionen bestimmte Modelle an. Aktuell kann passend zum Frühlingsstart beispielsweise ein MINI Cooper Cabrio oder sogar ein Chevrolet Camaro Coupé als Deal of the Month angemietet werden. Die Deals sind in streng limitierter Anzahl verfügbar – wer schneller mietet, fährt also besser. Gleich profitieren unter hertzminilease.ch!

Gewinne den Chevrolet Camaro Coupé für einen Monat

Du möchtest das komfortable all inclusive-Angebot testen – und das sogar gratis? Kein Problem: nimm jetzt am Wettbewerb teil und gewinne einen Gutschein für einen Chevrolet Camaro Coupé der «Fun Collection» für einen Monat. Ein einmaliges Angebot, dass dir mindestens 30 Tage lang Freude bereiten wird.