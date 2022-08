Postfinance blockiert Ukraine-Spenden – «Einen grösseren Skandal kann ich mir nicht vorstellen» Seit einiger Zeit werden die Hilfsgelder des Vereins Ukrainer in Basel über die Bank nicht mehr durchgestellt. Jetzt will die Postfinance auch Überweisungen in andere Länder verunmöglichen. Eine Helfende möchte nun rechtliche Schritte einleiten. Karoline Edrich

Etliche Ukrainerinnen und Ukrainer verlieren im Krieg ihr Zuhause und ihr Hab und Gut. Deshalb sind Spenden dringend notwendig. Symbolfoto: Keystone-SDA

Vor kurzem erlebte Tetyana Polt-Lutsenko vom Verein Ukrainer in Basel (Basler Zweig des Ukrainischen Vereins in der Schweiz) einen Schockmoment: Die Postfinance blockierte die Überweisung einer Spendenzahlung von 500 Euro an eine Familie in Not. Seit Beginn des Krieges sammelt das Hilfswerk Güter und Spenden und schickt diese an Betroffene in der Ukraine. Das wichtigste Prinzip: Das gespendete Geld gehe direkt und zu 100 Prozent dorthin, wo es gebraucht werde, erzählt Polt der BaZ. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten laut der Ukrainerin hierfür in ihrer Freizeit und erhalten keinen Lohn.