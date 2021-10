Analyse zur Dom-Abstimmung – Eine Zwängerei des Gemeinderats durchs Hintertürchen? Das Bauprojekt vermochte an der Urne nicht zu überzeugen. Die Gründe dafür sind vielfältig – und genau darin liegt das Problem. Meinung Andrea Schuhmacher

Der Dom erlitt an der Urne Schiffbruch, nachdem das Projekt zuvor an der Gemeindeversammlung noch klar angenommen worden war. Visualisierung: Häring & Co. AG

Beide Male fiel die Entscheidung klar aus: An der Gemeindeversammlung im Juni wurde der Millionenkredit für das neue Kultur- und Sportzentrum Löhrenacker, besser bekannt als Dom, mit einem grossen Mehr von 252 Ja- zu 116 Nein-Stimmen bei 8 Enthaltungen abgesegnet. An der Urne hingegen versenkten die Aeschemerinnen und Aeschemer am vergangenen Sonntag das Projekt mit 2232 Nein- gegen 1558 Ja-Stimmen.

Das Endresultat hat nicht nur die Befürworter überrascht – selbst die Gegner konnten es kaum glauben. An der Gemeindeversammlung waren Letztere noch ausgebuht worden. Was ist also in Aesch passiert?