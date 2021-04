Nach einem Jahr Vincent Ducrot – Hier setzt der neue SBB-Chef die Hebel an Vincent Ducrot hat sich vorgenommen, die Schweizer Bundesbahnen wieder zum Wesentlichen zurückzuführen und sagt, was er am Fahrplan ändern will. Christian Zürcher

Seit Vincent Ducrot Chef der SBB ist, sind seine Angestellten plötzlich motivierter. Foto: Raphael Moser

Als Vincent Ducrot vor einem Jahr SBB-CEO wurde, hiess es oft: Er ist ein Bähnler. Ist der 58-Jährige eine gute Wahl? Er ist ein Bähnler. Kann er das? Er ist ein Bähnler. Kommt er bei den Angestellten an? Eben, ein Bähnler.

Bern, kurz vor Mittag, ein älterer Mann geht leicht gebückt das Perron entlang, auf dem Rücken einen grossen orangen Rucksack. Es ist Vincent Ducrot, der SBB-Chef. Tatsächlich, der Mann sieht aus wie ein gewöhnlicher Bähnler.

Damals, vor einem Jahr, war Ducrot noch Chef der Freiburger Verkehrsbetriebe – und die SBB steckten seit geraumer Zeit in einer schwierigen Situation. Lokführer fehlten, Züge fielen aus, es kam zu tragischen Unfällen. An der Spitze war mit Andreas Meyer ein CEO (und kein Bähnler), der mehr als eine Million verdiente und den Zugang zum Volk nicht mehr fand. Die SBB, Stolz einer ganzen Nation, hatten ein Rufproblem. Nicht nur gegen aussen, sondern auch gegen innen. Das Vertrauen in die Spitze war erschüttert, Mitarbeiterumfragen verkamen regelmässig zur schmerzhaften Übung für die Geschäftsleitung (mehr dazu hier).