Heisshunger auf Menschenhirn – Eine Zombie-Horde überfällt Basel Sie wurden mit dem Z-Virus infiziert. Pünktlich zum Halloween-Wochenende krochen die Untoten aus ihren Löchern, um auf ihrem Weg durch die Stadt menschliche Zombie-Nahrung zu sich zu nehmen. Dina Sambar

Eine Polizistin versucht die Zombie-Horde aufzuhalten. Leider hat sie die richtige Tarnung vergessen. Foto: Pino Covino

Unser BaZ-Fotograf war wahrlich nicht zu beneiden. Sein lebensgefährlicher Auftrag: Mische dich unauffällig unter die Zombies und fotografiere ihr Treiben. Das Problem ist: Die infizierten Untoten haben einen Heisshunger auf frisches Menschenfleisch und Menschenhirn. Auch wenn sie nicht besonders gut sehen, ihre scharfe Nase würde sie unweigerlich zu unserem Fotografen lenken.

Doch dafür gab es glücklicherweise eine Lösung. Dank der Zombie-Serie «The Walking Dead» wissen wir: Schmiert man sich mit Zombie-Eingeweiden ein, erkennen einen die Untoten nicht als Nahrung. Gesagt, getan (Eine Polizistin versuchte die Horde unglücklicherweise ohne besagte Tarnung aufzuhalten). Sehen Sie in der folgenden Bildergalerie die Fotos, die unser todesmutiger Fotograf für Sie geschossen hat.

1 / 8 Die Zombies bahnten sich ihren Weg vom Gundeli in die Innenstadt. Foto: Pino Covino

Nach einer zweijährigen Corona-Pause fand diesen Samstag der Zombie-Walk wieder statt. Eine Horde von rund 90 Zombies traf sich um 18 Uhr in der Manabar an der Güterstrasse im Gundeli und lief von dort bis zum Theaterplatz. Es ist die 11. Ausgabe des Zombie-Walks in Basel. Laut dem veranstaltenden Verein Zowa zog der Walk in den letzten Jahren Untote aus der ganzen Schweiz und den beiden Nachbarländern Deutschland und Frankreich an.

