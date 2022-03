Leitartikel zur Energieversorgung – Eine Zeitenwende? Bitte auch bei uns

Mit dem Krieg in der Ukraine läutet Deutschland eine Zeitenwende ein. Dazu gehört neben einer grundlegenden Änderung der Sicherheitspolitik auch die erklärte Absicht, bei der Energieversorgung rasch unabhängig zu werden. In der Schweiz – und in Basel – läuft die Planung in die falsche Richtung.