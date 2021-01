Skurrile Corona-Regeln in Läden – Eine Zahnbürste darf man kaufen – sofern es keine elektrische ist Der Bund hat in einer Verordnung geregelt, was nach den Ladenschliessungen wo verkauft werden darf. Dies führt zu eigenartigen Fällen – und zu unterschiedlicher Handhabung in den einzelnen Geschäften. Robin Rickenbacher

In vielen Läden, wie hier im Manor, sind seit einigen Tagen Waren abgesperrt, die nicht für den täglichen Bedarf gedacht sind. Foto: Dominik Plüss

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das wusste schon Mose. Und offenbar weiss es auch der Bundesrat. Gedacht haben die sieben Entscheidungsträger dabei mit Sicherheit nicht an das göttliche Wort, sondern an den Alltagsmenschen. Und damit dieser auch nach der Ausrufung des zweiten Lockdown seinen vielen Aufgaben nachgehen kann und nicht daran verzweifeln muss, hat sich der Bund eine Liste ausgedacht mit Produkten, die trotz den nationalen Ladenschliessungen weiter erhältlich sind.

«Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs», so heissen sie. Wie listet man so was auf? Schwierig. Das sieht man auch beim Bund so. «Wie bereits während der Einschränkungen in der ersten Welle würde es zu weit führen, diese Güter abschliessend aufzulisten. Somit kann es in der Umsetzung zu gewissen Unterschieden kommen», heisst es vonseiten der Medienstelle.