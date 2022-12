René Rhinow wird 80 – «Eine Würdigung? Ach, das müsste nicht sein» Der Baselbieter Alt-Ständerat und frühere Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes mag nicht im Mittelpunkt stehen – dabei hat er so viel zu erzählen. Leif Simonsen

René Rhinow beim Fotoshooting für das BaZ-Porträt. «Wie soll ich dastehen, wenn Sie mich fotografieren, dass es zu einem 80-Jährigen passt?» Foto: Nicole Pont

René Rhinow, einer der wichtigsten Baselbieter Politiker der vergangenen Jahrzehnte, wird am Donnerstag 80. Zeit für eine Würdigung? «Ach, das müsste nicht sein», sagt er am Telefon. Aber natürlich nimmt er sich trotzdem Zeit für ein Treffen. Ist der runde Geburtstag immerhin Grund genug für ein anständiges Fest oder zumindest einen Besuch in einem teuren Restaurant? «Nein, nein, das ist jetzt nicht so ein Riesending. Wir, meine Frau und ich, sind wie jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr im Tessin. Dieses Jahr kommt meine Tochter Jacqueline und kocht für uns und ein paar Freunde.»