Uni-Spital Zürich – Eine weitere umstrittene Professorenwahl erregt die Gemüter Einmal mehr wird bei der Besetzung einer Klinikdirektion auf ein ordentliches Verfahren verzichtet. Arthur Rutishauser

Uni-Spitaldirektor Gregor Zünd geriet wegen umstrittener Berufungen von Klinikdirektoren in die Kritik. Foto: Anna-Tia Buss

Wer es als Professor und Klinikdirektor ans Zürcher Universitätsspital geschafft hat, der ist in der Schweizer Ärzteschaft in die Champions League aufgestiegen. Die Anstellung am Spital ist jeweils mit einem Lehrstuhl an der Uni und mit einem Forschungsauftrag verbunden. Darum braucht es bei einer Berufung das Einverständnis der Uni wie auch des Unispitals. In der Öffentlichkeit das grösste Prestige hat der Chef oder die Chefin der Herzchirurgie. Diese Position wurde vor kurzem mit Omer Dzemali neu besetzt, wobei das Auswahlverfahren und insbesondere auch Spitaldirektor Gregor Zünd in die Kritik gerieten.