Am 25. September stimmen wir darüber ab, die Regierung um zwei Mitglieder zu verkleinern. Schrumpft dadurch auch die Verwaltung? Foto: Nicole Pont

In bürgerlichen Wählern brodelt es seit Jahren, wenn sie sehen, wie die Verwaltung von Basel-Stadt immer grösser wird. Sie wächst einfach an ihnen vorbei. Sie wächst dreimal schneller als die Bevölkerung. Und man kann nichts dagegen tun. Diese Ohnmacht ist der Ursprung der sogenannten 7-auf-5-Initiative – eines Anliegens, das lange Zeit als chancenlos beschrieben wurde, in den letzten Wochen aber im Aufwind ist und über das wir am 25. September abstimmen.