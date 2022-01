Fasnacht im Sommer – «Eine Verschiebung wäre sensationell und würde die Lage entspannen» Die Jungen Garden sehen in einer Sommerfasnacht eine Chance für die Nachwuchsförderung. Egal wie, egal wann: Für die Jungen muss es in diesem Jahr etwas geben. Andrea Schuhmacher

«Hauptsache, es findet etwas für die Jungen statt», argumentieren die Jungen Garden für eine Verschiebung der Fasnacht. Foto: Stefan Leimer

Eine Fasnacht im Sommer? Für viele Baslerinnen und Basler ist das unvorstellbar. Traditionsgemäss habe die Basler Fasnacht vor der Fastenzeit stattzufinden, damit sich die Menschen ein letztes Mal so richtig austoben können. Und: Die Fasnacht ist dazu da, den Winter auszutreiben. Und trotzdem wird über eine Verschiebung der Fasnacht zurzeit rege diskutiert. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte Regierungspräsident Beat Jans: «Ich finde aber, die Idee einer Verschiebung der Fasnacht in den Frühsommer (…) sollte man auch in Basel diskutieren und prüfen.» Vor allem für die Jungen sei dies eine bessere Variante. Auch Comité-Obfrau Pia Inderbitzin schliesst eine Sommerfasnacht nicht aus, sagte sie kürzlich gegenüber dem «Regionaljournal Basel».