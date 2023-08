Fehlende Verbindung in die City – Eine Velohochbahn fürs Gundeli? Parallel zur provisorischen Passerelle wäre eine Velohochbahn in die Innenstadt möglich. Doch SBB und Denkmalpflege stellen sich quer. Jetzt soll der Kanton eine seriöse Machbarkeitsstudie durchführen. Elina Häring

Christian Aeschlimann vor dem Elsässertor – dort, wo die Velohochbahn das Gundeli mit der Innenstadt verbinden könnte. Foto: Lucia Hunziker

Seit Jahren fordert das Gundeli eine Veloanbindung in die Innenstadt. Die Thematik beschäftigt nicht nur das Quartier, sondern auch die Stadt schon lange. Mit der Sanierung der Margarethenbrücke oder der Realisierung des Projekts Nauentor könnte eine solche Anbindung auch endlich Realität werden. Allerdings, erklärt Christian Aeschlimann von der Planungsgruppe Gundeli, frühestens in zehn Jahren. Viel zu lange für die meisten Gundeli-Bewohnerinnen und -Bewohner. Und Aeschlimann muss es wissen, er wohnt selbst seit Jahren im Gundeli und ist in der Stadt häufig mit dem Velo unterwegs.