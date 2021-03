Im Fokus: Die FCB-Fans – Eine unvernünftige Versammlung für ein emotionales Anliegen Die Muttenzerkurve macht seit Tagen Werbung, um am Samstag vor dem Stadion ein Zeichen gegen Besitzer Bernhard Burgener zu setzen. Die Polizei hat am Freitag die Bewilligung erteilt. Tilman Pauls

Überall in der Stadt rufen die FCB-Fans zur Versammlung am Samstag im Stadion auf. Foto: Nicole Pont

Ist es vernünftig, wenn sich in diesen Tagen mehrere Hundert, wahrscheinlich sogar mehrere Tausend Personen an einem Ort versammeln? Nein, natürlich nicht. Kann man es trotzdem nachvollziehen, dass ein Teil der FCB-Fans nach allem, was zuletzt passiert ist, ein Zeichen setzen wollen? Ja, irgendwie schon.

In den vergangenen Tagen wurde überall in der Stadt Werbung gemacht. «Zit zum Koo» stand auf kleinen Zetteln im Tram und auf riesigen Transparenten in der Innenstadt. Alles mit dem Ziel, dass möglichst viele dem Ruf der Muttenzerkurve folgen: «Hole mr uns am Wucheänd vom 20-jöörige Jubiläum vom neue Joggeli wenigschtens für e Momänt e Teil vo unserem Stadion und unserem FCB zrugg.»