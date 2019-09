Eine unerbittliche Selbstsuche in der Sprache

Schreckliches geschieht in Agota Kristofs Roman «Das schwarze Heft» von 1986, den das Theater Basel derzeit in einer Dramatisierung zeigt: Zwei Zwillingsbuben werden zu Zeiten des Krieges dazu abgerichtet, Grausamkeiten zu ertragen und ihrerseits Gewalttaten zu begehen. Der Zivilisationsverlust durch die Entfesselung der dunklen Kräfte im Menschen: in einem kruden, irrealen Fallbeispiel komprimiert.Als Ergänzung gibt das Theater der Autorin nun auch in eigener Sache das Wort. In der Box im Foyer des Grossen Hauses spricht und spielt Germaine Sollberger deren kurze autobiografische Erzählung «Die Analphabetin» von 2004. Darin schildert Kristof, damals 69 Jahre alt, in knappen Worten ihre Jugend in einem ungarischen Dorf, ihre Internatszeit und dann, nach der Zerschlagung des Volksaufstands von 1956, ihre Flucht mit Mann und Kind in den Westen, die sie im Alter von 21 Jahren nach Neuchâtel bringt, wo sie in einer Uhrenfabrik Arbeit findet.