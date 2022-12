Neue Regierung in Israel – Eine unendliche Geschichte von Macht und Misstrauen Die Regierungsbildung in Israel hat sich weit schwieriger gestaltet, als die Wahlsieger dachten. Doch für Benjamin Netanyahu dürften die Probleme erst beginnen. Peter Münch aus Tel Aviv

Musste seinen Koalitionspartner weitgehende Zusagen machen: Benjamin Netanyahu. Foto: Gil Cohen-Magen (AFP)

Regierungsbildung in Israel ist Nervensache. Stets wird getrickst und hoch gepokert, immer tickt im Hintergrund die Uhr. Nun aber ist der designierte Premierminister Benjamin Netanyahu in der letzten Runde der Koalitionsverhandlungen angelangt. Am Mittwoch um Mitternacht musste er Staatspräsident Isaac Herzog Vollzug melden oder aber eine letzte Verlängerungsfrist von vier Tagen erbitten. Bis zum Redaktionsschluss war die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.