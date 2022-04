Bucherer zieht Ende 2023 innerhalb der Freien Strasse mit einem neuen Konzept in eine grössere Lokalität um. Was erwartet uns?

Zum einen nehmen wir den Bereich Pre-Owned Watches dazu. Es handelt sich dabei um Uhren aus Vorbesitz, die von ihren Besitzern nicht mehr getragen werden. Oft sind es auch rare Modelle, die so am Markt nicht mehr erhältlich sind, oder limitierte Kollektionen sowie Sammlerstücke oder Erbstücke. Diese Uhren werden von uns totalrevidiert. Dabei achten wir darauf, sie möglichst in ihrem Originalzustand zu belassen. Der Käufer bekommt von Bucherer eine 2-Jahres-Garantie. Die Nachfrage nach diesen Uhren ist riesig, der Markt ist in den letzten Jahren quasi durch die Decke gegangen.