Nachhaltigkeit am Handgelenk – Eine Uhr geht mit der Zeit Das Basler Start-up Tide Ocean recycelt Plastik aus dem Meer. Eine Schweizer Uhrenmarke hat aus dem Material eine Kollektion entwickelt, die so erfolgreich ist, dass sie ständig erweitert wird. Dorothea Gängel

Die «Aikon #tide» von Maurice Lacroix besteht aus recyceltem Plastik von Tide Ocean. Foto: Tide Ocean

Jedes Jahr landen zehn Millionen Tonnen Plastik in unseren Ozeanen – das entspricht mehr als einer LKW-Ladung pro Minute. Genau dort wollten der ehemalige Basler Kulturjournalist Marc Krebs und sein Geschäftspartner Thomas Schori ansetzen und gründeten 2019 das Start-up Tide Ocean. Ziel des Unternehmens mit Sitz in Basel ist es zum einen, Lösungen für die Plastikverschmutzung der Meere zu finden. Zum anderen geht es den beiden Gründern darum, Kunststoffabfall in den Kreislauf zurückführen, also wieder verwendbar zu machen.

Dabei konzentrieren sie sich auf besonders betroffene Länder wie zum Beispiel Thailand, Indonesien, die Philippinen oder Mexiko, wo aufgrund fehlender Abfallbewirtschaftungssysteme ein Grossteil des Plastikmülls im Meer landet. «Das Abfallproblem ist dort immens», sagt Krebs. «Die Leute leben sozusagen mit dem Müll.»

Marc Krebs, Mitgründer von Tide Ocean, in Thailand vor einem der eigenen Fischerboote. Foto: Tide Ocean

Das Interesse an dem recycelten Material ist gross – besonders in der Uhrenindustrie. Hier konnte Tide Ocean bereits eine Vielzahl von Kooperationen abschliessen, unter anderem mit Fossil, Skagen, Hugo Boss, Certina und Maurice Lacroix. Letztere hat 2022 sogar eine ganze Kollektion ihres Klassikers «Aikon» komplett aus recyceltem Plastik von Tide Ocean, kombiniert mit Glasfasern, hergestellt.

Der daraus entstandene Verbundstoff ist doppelt so hart wie gewöhnliches Plastik, fünfmal widerstandsfähiger und hat eine deutlich geringere Kohlenstoffbilanz als die Herstellung von PET-Neuware. Die Lünette, das Gehäuse, der Gehäuseboden, die Krone, das Endstück und die Schliesse des neuen Modells bestehen aus diesem Verbundmaterial. 17 Flaschen sind nötig für die Herstellung der Uhr und ihrer massgefertigten Verpackung, die wiederum zu hundert Prozent aus Material von Tide Ocean besteht.

«Das war für uns ein ganz grosser Wurf», sagt Marc Krebs. Die «Aikon #tide» ist so erfolgreich, dass die Kollektion kontinuierlich erweitert wird. «Maurice Lacroix erreicht mit dieser Uhr eine junge Zielgruppe, die sich für Nachhaltigkeit engagiert», sagt er. Für ihn ist diese Zusammenarbeit noch aus anderen Gründen wertvoll. «Maurice Lacroix hat nicht nur die ‹Aikon #tide› aus unserem Material lanciert, sondern bietet uns wertvolle Unterstützung bei unseren Projekten», sagt er.

Stephane Waser, Managing Director von Maurice Lacroix, sagt: «Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit Tide Ocean entschieden, weil wir von dem ganzen Konzept begeistert sind. Mit ‹Aikon #tide› erweitern wir unseren Fokus auf die Generation Z.» Doch das Engagement geht weiter. Für die Unterstützung des noch jungen Unternehmens ist man bereit, einiges zu investieren. «So sponsern wir beispielsweise Plastiksammelaktionen, bezahlen neue Longtailboote und Lagerhäuser, unterstützen Bildungsprogramme und finanzieren verschiedene Arten von Ausrüstung», sagt Waser. Die «Aikon #tide»-Modelle machen inzwischen etwa 20 Prozent der Produktion von Maurice Lacroix aus.

