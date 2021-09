Eine sinnvolle ökologische Verdichtung? – Eine Überbauung spaltet Münchenstein Selbst in den Münchensteiner Ortsparteien herrscht Uneinigkeit darüber, ob der Quartierplan Van Baerle nicht zu viel Verdichtung bedeuten würde. Tobias Gfeller

Das Referendumskomitee (von links): Kristian Müller, Stefan Haydn, Isabelle Viva, David Huggel. Foto: Kostas Maros

«Das sieht aus wie das Gefängnis Alacatraz», schimpft Stefan Haydn, Präsident der Münchensteiner SVP und Mitglied des Nein-Komitees zum Quartierplan Van Baerle, über den Münchenstein am 26. September abstimmt. «Viel zu viel an diesem Ort», lautet Haydns vernichtendes Urteil. Selten hat eine Abstimmung in Münchenstein für so viel Uneinigkeit in der Ortspolitik gesorgt wie der Quartierplan zwischen Bahn- und Tramgleisen auf dem rund 22'000 Quadratmeter grossen Areal der Van-Baerle-Gruppe, die unter anderem Reinigungsmittel herstellt und grösstenteils bereits aus Münchenstein weggezogen ist. Die SVP ist die einzige bekannte Ortspartei, deren Logo nicht auf dem Flyer des Ja-Komitees zu sehen ist.