FCB zwischen Bratislava und Bern – Eine Trainer-Wette, die Heiko Vogel ablehnt Nach dem Triumph in der Conference League kann der FC Basel gegen YB nur gewinnen. Geklärt ist nun auch die Trainerfrage. Zumindest behauptet keiner mehr etwas anderes. Oliver Gut

Abklatschen bei Heiko Vogel: Bisher funktionieren er und die Mannschaft Hand in Hand. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Heiko Vogel reagiert auf die Frage mit einer Gegenfrage. «Wie hoch wäre denn ihr Einsatz?», will der Interimstrainer des FC Basel wissen, bevor er sich am Flughafen in Bratislava dazu äussert, ob er – der ja eigentlich Sportdirektor ist – inzwischen dagegen wetten würde, dass er bis Saisonende an der Seitenlinie steht. Geboten werden darauf 100 Franken. Heiko Vogel schaut dem Gegenüber in die Augen. Denkt nach. Und wendet sich mit einem Lächeln ab: «Da mach ich nicht mit.»