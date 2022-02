Warnsignale werden überhört – Eine toxische Firmenkultur macht die Credit Suisse anfällig für Skandale Überforderte Vorgesetzte, Desorganisation, Gier nach Gewinn: Drei Berichte zeigen die systemischen Probleme der Grossbank schonungslos auf. Sylvain Besson

Die Credit Suisse, hier der Hauptsitz am Paradeplatz in Zürich, steht immer wieder im Zentrum von Skandalen. Foto: Stefan Wermuth (Bloomberg via Getty Images)

Er habe bei der Credit Suisse viele Führungskräfte kommen und gehen sehen, klagte Bankmitarbeiter Patrice Lescaudron in einer Befragung durch den Staatsanwalt: «Aber in elf Jahren hatte ich nie ein Management, das diesen Namen verdient hätte.» Der gebürtige Franzose Lescaudron galt als besonders erfolgreicher Vermögensverwalter: Er holte für die CS superreiche Oligarchen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion an Bord und kassierte jährlich 2 Millionen Franken Bonus. Das war ihm offenbar nicht genug.