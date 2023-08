Die Kassenleiterin der Fondation Beyeler hat über Jahre Geld für sich abgezweigt. Nun wurde sie vom Strafgericht verurteilt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Hinter dem Fall der Kassiererin, die über elf Jahre fast eine Million Franken in die eigene Tasche abgezweigt – und verprasst – hat, steckt auch ein Fall Fondation Beyeler. Wie kann es sein, dass über so lange Zeit niemand merkt, dass jemand an einer Schlüsselstelle systematisch Geld abzweigt, das der Fondation zusteht und niemandem sonst?

Dabei ist es verständlich, dass die Fondation den Bereich Kasse und Aufsicht an eine Firma wie die ISS Facility Services ausgliedert. Das sind Dienstleistungen, die man gut und gern in die Hände von anderen geben kann. Die Kernkompetenz der Fondation ist es, tolle Ausstellungen zu machen und Ideen zu generieren. Nicht Tickets zu verkaufen oder aufzupassen, dass niemand die Kunstwerke anfasst.

Aber die Kontrolle darüber, ob bei dieser Firma, der man die Aufgabe übergeben hat, alles mit rechten Dingen zugeht, muss man haben. Und hier kommt der Faktor Zeit ins Spiel. Elf Jahre lang merkten weder die ISS noch die Fondation, welches Spiel die Kassiererin trieb. Das ist unentschuldbar.

Vernachlässigbar? Nein!

Immerhin geht es, grob gerechnet, um fast 40’000 Besucherinnen und Besucher in elf Jahren, die in keiner Besucherstatistik auftauchen. Eine stattliche Zahl. Im Rahmen der Gerichtsverhandlung wurde klar, dass – beim sehr beliebten Museum – allerdings nur etwa ein Prozent der jährlichen Besucher nicht erfasst wurde.

Also vernachlässigbar? Nein. Dazu eine andere Zahl: Seit 1997 zahlt der Kanton Basel-Stadt der Fondation Beyeler jährlich 1’965’000 Franken Subvention. Die Fondation ersuchte 2020 um eine Aufstockung auf 2,5 Millionen. Der Grosse Rat war dagegen.

Nun ist es vielleicht zynisch, zu sagen: Hätte man die Geldbewegungen an der Kasse im Griff, bräuchte man auch weniger aus öffentlicher Hand (oder von Sponsoren). Im Jahr 2015 beispielsweise zweigte die Kassiererin satte 140’000 Franken für sich ab.

Auf dem Weg über das Gericht erhoffte sich die Fondation, ohne Schaden davonzukommen. Und tatsächlich ist die Zivilklage erfolgreich gewesen. Aber die Fondation wird wohl nur einen Teil des Geldes wiedersehen. Eine teure Lektion für das Basler Vorzeigemuseum.



