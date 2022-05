Q&A zu Basler Sabbat-Grenze – Eine symbolische Stadtmauer soll Basel für Juden attraktiver machen In Zürich sollen sich Juden dank eines Eruv am Sabbat freier bewegen können. Der erste Schweizer Eruv wurde 2018 in Basel lanciert. Was wurde aus den Plänen? Dina Sambar Simon Erlanger

Fast unsichtbar: Die Eruv-Grenze in diesem Bild aus Fort Lauderdale, Florida, besteht aus einer Angelschnur. Foto: Getty Images

Was ist ein Eruv?

Der Eruv ist eine Abgrenzung, die den darin eingeschlossenen öffentlichen Raum als privaten Hof definiert. Der Eruv geht auf die Bibel zurück. Diese fordert, dass am siebten Tag geruht werden muss. Während die Sonntagsruhe heute weitgehend aufgeweicht ist, sind im orthodoxen Judentum nach wie vor 39 Kategorien von Arbeit am Sabbat strikte verboten, so auch das Tragen von Gegenständen im öffentlichen Raum. Im privaten Raum ist dies hingegen erlaubt. Dazu zählen auch durch Mauern oder Zäune abgegrenzte Höfe. Teile Basels können durch den Eruv zum privaten Raum erklärt werden.