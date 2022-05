Zu wichtig, um abgesagt zu werden – Eine Swissbau im Kleinformat Das Basler Gesundheitsdepartement untersagte wegen der Corona-Pandemie Anfang Jahr die Durchführung der Basler Baumesse. Da sie branchenrelevant ist, findet sie vier Monate später trotzdem statt. Kurt Tschan

Volles Haus zur Eröffnung der Swissbau: Cristina Schaffner, die Direktorin von Bauen Schweiz, will noch mehr Nachhaltigkeit in der Schweizer Bauwirtschaft. Foto: Nicole Pont

Kein Spektakel auf dem Messeplatz und auch kein Eröffnungsband, das von einem Bundesrat durchschnitten würde, dafür eine Stand-up-Comedian, die Zürcher Schauspielerin Jane Mumford, die auf der Bühne in der Halle 1 Materialien zertrümmert und erst vor einem 15 Kilogramm schweren Betonklotz kapituliert. Beton lasse sich nämlich nicht so einfach wegputzen, ja nicht einmal beleidigen, sagt sie in der vollen Focus-Arena in der Halle 1 der Messe Basel.