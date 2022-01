Mehrere Corona-Fälle – Eine Stunde vor dem Abflug sagt der FC Basel seine Dubai-Reise ab Die Mannschaft ist bereits am Flughafen in Kloten, als der Club sich für die kurzfristige Absage des Trainingslagers entscheidet. Vorerst trainiert der FCB in Basel. Tilman Pauls

Am Zürcher Flughafen hat der FC Basel beschlossen, die Reise ins Trainingslager nach Dubai abzusagen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Am Montagmorgen läuft noch alles nach Plan: Die Spieler des FC Basel und der Rest der rund 60-köpfigen Reisegruppe treffen sich am St.-Jakob-Park. Von dort fahren sie mit dem Bus in Richtung Kloten, von wo sie ins Trainingslager nach Dubai abheben wollen. Nicht mit dabei sind da schon jene drei Personen – zwei Spieler und ein Staff-Mitglied –, deren Corona-Tests ein positives Ergebnis geliefert haben.

Weiter nach der Werbung

Am Flughafen passiert dann das, was in den letzten Tagen regelmässig passiert ist: Die Clubführung stellt sich gemeinsam mit dem Mannschaftsrat ein weiteres Mal die Frage «Macht es Sinn, ausgerechnet jetzt in eine Region zu fliegen, in der die Corona-Zahlen gerade stark ansteigen?». Die Antwort lautet nach einer knapp einstündigen Diskussion vor dem Flughafen-Gebäude: «Nein».

«Die allgemeine Pandemie-Entwicklung der vergangenen Tage – und auch ein zuletzt sehr starker Anstieg der Fälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten – stellen aus Sicht des FCB für den Moment eine zu grosse Unsicherheit in Bezug auf ein gutes und geordnetes Trainingslager dar», teilt der Club mit. Und er hält fest, dass die Absage nicht direkt mit den positiven Fällen zu tun hat.

Der Club denkt über Alternativen nach

Der Grund ist eher die Sorge, dass bei den Spielern nach einigen Tagen noch mehr Fälle auftauchen. Immerhin haben sie zuletzt über den Globus verteilt Urlaub gemacht. Und ein bisschen wohl auch das Bild, das der Club mit dieser Reise ausgesandt hätte. Trotzdem fragt man sich als Aussenstehender Wieso finden abschliessende Diskussion und die Absage erst am Flughafen statt, während das Gepäck bereits im Flieger liegt?

Sportlich ändert sich durch die Absage der Dubai-Reise für die Basler nicht allzu viel: Das Team wird trotz der Absage in dieser Woche das Training für die Rückrunde aufnehmen. Vermutlich am Mittwoch, wenn auch die Spieler wieder mit dabei sind, die direkt in Dubai zur Mannschaft gestossen wären. David Degen wird dann ebenfalls aus seinem Urlaub in Dubai wieder nach Basel gereist sein.

Allerdings hat der Club sich von der Reise ins Emirat ja nicht nur hohe Temperaturen und schöne Rasenplätze versprochen, sondern auch einen gewissen Gemeinschaftscharakter. «Teambuilding», wie das so schön heisst. Dies alles wird unter den aktuellen Umständen schwieriger. Ebenso erschwert dieser chaotische Auftakt ins Jahr den Start des neuen Trainerteams.

Der FCB schreibt, dass Alternativen für die Vorbereitung in den nächsten Tagen geprüft werden. Also zum Beispiel ein verkürztes Trainingslager an einem anderen Ort. Allerdings dürfte diese Absicht angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung ebenso unsicher sein. Das hat der Montag gezeigt, an dem beim FC Basel nur am Anfang des Tages alles nach Plan lief.

Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.