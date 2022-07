Rotblau bezwingt Nordiren – Eine Stunde in Unterzahl schadet dem FCB nicht Der FCB legt in der Qualifikation zur Conference League gegen die Crusaders aus Nordirland vor und gewinnt das Hinspiel vor der Minus-Kulisse von 6058 Zuschauern . Dominic Willimann

Rudelbildung mit Taulant Xhaka – da handelt sich der Basler die erste von zwei Verwarnungen ein. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Normalerweise ist es ein Nachteil, wenn eine Mannschaft im Fussball über weite Strecken der 90 Minuten in Unterzahl spielen muss. Der FC Basel tut das in der Qualifikation zur Conference League gegen den Crusaders FC aus Nordirland rund eine Stunde lang. Zehn gegen Elf. Doch dass der FCB dadurch in Schieflage gerät? Fehlanzeige!