Impfverweigerer – «Eine Stigmatisierung der Pflegenden hilft nicht weiter» Verlängern am Ende Impfskeptiker in den Reihen des Gesundheitspersonals die Corona-Pandemie? Behörden und Verbände werben für eine differenziertere Sicht auf das Problem. Mischa Hauswirth

Das Pflegepersonal ist mit der Erwartung konfrontiert, sich impfen zu lassen. Von einer Impfpflicht jedoch sehen die Behörden aus rechtlichen Gründen ab. Foto: Alex Kühni (Tamedia)

Wie sehr dürfen in der Pflegebranche tätige Arbeitgeber die Angestellten forcieren, sich gegen Corona impfen zu lassen? Diese Frage ist erneut entbrannt, nachdem diese Zeitung einen Fall aus Allschwil publik machte: Eine 91-Jährige aus dem Alterszentrum Bachgraben wurde in Quarantäne gesetzt, obwohl sie bereits zweimal geimpft worden war. Die Massnahme wurde nötig, weil sich eine Pflegeperson aus ihrem Umfeld angesteckt hatte (Artikel hier).

Leserinnen und Leser zeigten für das Pflegepersonal, das sich nicht impfen lassen will, wenig Verständnis. «Für viele Berufe und Tätigkeiten sind Gesundheits- und medizinische Tauglichkeitsuntersuchungen Pflicht. Wer diese Untersuchung nicht besteht, kann den Beruf nicht erlernen oder für eine solche Tätigkeit nicht eingesetzt werden», heisst es in einem Kommentar. Als Beispiele werden Berufe wie Pilot, Berufslastwagenfahrer oder Lockführer genannt. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Abteilung mit immungeschwächten, krebskranken Kindern können verpflichtet werden, sich gegen Masern nachweislich zu impfen. Doch ist die Forderung nach einer Impfpflicht überhaupt realistisch?