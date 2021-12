Liestals Finanzen sind im Keller – Eine Stadt sucht nach Auswegen Die Schulden belaufen sich auf 65 Millionen Franken. Und der Steuerertrag ist um 3 Millionen eingebrochen. So könne es nicht weitergehen, sagt der Liestaler Fiko-Präsident. Daniel Aenishänslin

Wegen finanzieller Nöte prüft die Liestaler Finanzkommission, ob das Gitterli geschlossen werden soll. Foto: Pino Covino

Fünf vor zwölf – das war einmal. Der Stadt Liestal fehlt das Geld. Wegen Schulden von 65 Millionen Franken sowie eines Defizits von 4,7 Millionen muss frisches Geld her. Die Finanzkommission (Fiko) rührt deshalb an ein Tabu. «Wie würde ein Plan B für die Sport- und Volksbad Gitterli AG aussehen?», fragt sie den Stadtrat in einem Postulat. Das Bad kostet die Stadt 1 Million jährlich. Geprüft werden soll, ob die Trägerschaften der Sport- und Volksbad Gitterli AG (SVG) ohne die Stadt Liestal oder lediglich mit einer Minderheitsbeteiligung möglich wären. Auch geprüft werden soll eine Schliessung des Sport- und Volksbads Gitterli und wie eine solche Abwicklung ablaufen würde. Eine Stadt sucht nach Auswegen.